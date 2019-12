Choáng ngợp với cây thông Noel khổng lồ, làm từ chai nhựa đạt kỷ lục Guinness thế giới

Được biết, ý tưởng sáng tạo làm cây thông Noel từ chai nhựa của chị Caroline Shabtini, ở thành phố Chekka (Lebanon) bắt đầu từ năm ngoái. Ban đầu, chị chỉ định làm một cây thông Noel nhỏ, dành để tặng cho con gái từ vỏ chai nhựa thu lượm được.

Tuy nhiên, được gia đình , bạn bè ủng hộ, khuyến khích, Shabtini dựng một cây thông lớn hơn cho mùa lễ năm nay. Họ tin rằng làm cây thông lớn sẽ cần nhiều chai nhựa hơn, nếu đươc thực hiện, sẽ giảm được đáng kể chai nhựa vứt ra môi trường





Từ những lời động viên, Shabtini dành thời gian mỗi ngày kể từ đầu năm nay để gom nhặt các chai nhựa bị vứt bỏ. Đặc biệt, chị còn tạo hashtag trên mạng xã hội kêu gọi mọi người ủng hộ chai nhựa đã qua sử dụng thay vì vứt chúng đi.





Sau 8 tháng, số chai nhựa lượm được và quyên góp qua mạng lên tới hàng trăm ngàn. "Mất khoảng 20 ngày để tôi hoàn thành nó. Có rất nhiều người đã hỗ trợ tôi, từ em bé 3 tuổi cho tới cụ già 60 tuổi. Đây quả thực là tinh thần của Giáng sinh". chị hạnh phúc nói.

Trước đó, kỷ lục cây thông Noel làm bằng chai nhựa lớn nhất thế giới thuộc về một nhóm người Mexico với 98.000 chai nhựa được sử dụng. Và với chiều cao 28m của cây thông làm từ 129.000 chai nhựa, nhóm chị Shabtini đã phá kỷ lục Guinness thế giới.

Dự tính, cây thông bằng chai nhựa sẽ tồn tại ở thành phố Chekka khoảng 1 tháng rưỡi trước khi đến nhà máy tái chế gần đó. Kể từ khi hoàn thành, nó là địa điểm thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngường và chụp hình vào mỗi đêm.

Li-Băng- Ấn tượng cây thông Noel từ chai nhựa bỏ đi - THDT