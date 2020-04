Choáng trước những cách phòng dịch COVID-19 độc lạ trên thế giới: Ra đường theo số thẻ căn cước

Malaysia

Lời khuyên phòng dịch COVID-19 ở Malaysia khiến nhiều người tranh cãi. Thậm chí chính phủ nước này đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi Bộ Phụ nữ đăng các hình biếm hoạ lên mạng.

Cụ thể, nước này khuyên các bà vợ nên trang điểm, ăn mặc đẹp, tránh nũng nịu mè nheo chồng trong thời gian phong tỏa một phần đất nước. Các poster khi được đăng lên khiến dân mạng chỉ trích nghiêm trọng và buộc phải gỡ bỏ.





Áo

Dù trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, những người khỏe mạnh không cần đeo khẩu trang, trừ khi chăm sóc người ốm bệnh, riêng nước Áo vẫn bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi vào siêu thụ.

Hàng triệu khẩu trang đã được phân phát cho người dân khi quy định mới được Thủ tướng Sebastian Kurz đưa ra có hiệu lực từ thứ Tư vừa rồi. Dù việc đeo khẩu trang khi ra đường là điều hoàn toàn ở các nước châu Á, nhưng châu Âu lại hoàn toàn khác. Ngoài Áo, các quốc gia khác ở châu Âu cũng buộc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng như Cộng hòa Czech, Slovakia, và Bosnia và Herzegovina.





Thuỵ Điển

Dù đã có gần 5.000 trường hợp dương tính với COVID-19, Thụy Điển lại khá dễ dãi trong việc áp dụng các lệnh phong tỏa. Chính phủ chỉ cấm tụ tập hơn 50 người vào chủ nhật, trường học cho học sinh dưới 16 tuổi vẫn hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, các quán rượu, nhà hàng vẫn có thể mở cửa đón khách, người dân vẫn giao tiếp xã hội như thường. Chính phủ tin rằng, người dân sẽ có tự có những biện pháp phù hợp để bảo vệ bản thân và phòng chống dịch.



Colombia

Cách phòng dịch ở Colombia cũng vô cùng khác lạ. Tại một số thị trấn ở nước này, số ghi trên thẻ căn cước mỗi người sẽ quyết định họ được ra ngoài vào lúc nào. Quốc gia Bolivia cũng có Cách làm tương tự.

Ví dụ, người dân ở Barrancabermeji với số thẻ căn cước có chữ số cuối cùng là 0, 7 hoặc 4 sẽ được phép ra khỏi nhà vào thứ Hai, những người có số cuối là 1, 8 hoặc 5 thì được đi ra vào thứ Ba.



Serbia

Trước đó, chính phủ nước này từng áp dụng giờ "dắt chó đi dạo" là từ 20:00 đến 21:00 cho những người bị phong tỏa. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối của những người nuôi chó nên biện pháp này đã bị gỡ bỏ.





Belarus

Nhiều người bất ngờ trước ý kiến của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khi cho rằng không hề thấy bất kỳ con virus nào "bay lượn xung quanh", thậm chí còn cười nhạo vào những việc làm để kiềm chế dịch bệnh lây lan.



Trả lời phóng viên trong một trận đấu khúc côn cầu trên băng trong nhà, ông còn khẳng định đông người đi xem thi đấu cũng không sao vì độ lạnh của sân thi đấu sẽ khiến virus không thể lây lan được. Do đó, Belarus không áp dụng bất kỳ hạn chế nào đối với các sự kiện Trả lời phóng viên trong một trận đấu khúc côn cầu trên băng trong nhà, ông còn khẳng định đông người đi xem thi đấu cũng không sao vì độ lạnh của sân thi đấu sẽ khiến virus không thể lây lan được. Do đó, Belarus không áp dụng bất kỳ hạn chế nào đối với các sự kiện thể thao . Trái ngược với những lời tư vấn chuyên khoa, ông Lukashenko còn cho rằng uống vodka và thường xuyên xông hơi có thể tiêu diệt virus.





Turkmenistan

Ở Turkmenistan, từ "virus corona" cấm được sử dụng. Thậm chí, theo kênh phát thanh Azatlyk, người dân nếu nói về virus này hay đeo khẩu trang nơi công cộng có thể bị bắt.





Dù giáp Iran - một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 nhưng Turkmenistan lại chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus nào.





Panama

Sau khi ghi nhận gần 1000 ca dương tính với COVID-19, Panama đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, hạn chế sự lây lan của virus bằng cách phân chia người dân theo giới tính.



Cụ thể, theo phương pháp được áp dụng ở quốc gia vùng Trung Mỹ này, từ thứ Tư tuần này nam giới và nữ giới sẽ chỉ được ra ngoài mỗi lần 2 giờ đồng hồ, theo các ngày khác nhau. Vào chủ nhật, tất cả mọi người đều phải ở nhà.



