Choáng váng tin đồn nữ diễn viên Hàn Quốc ngoại tình, là 'tiểu tam' giật chồng em họ

Những ngày gần đây, dân mạng Hàn Quốc vô cùng xôn xao trước thông tin nữ diễn viên A bị tổ ngoại tình , là 'tiểu tam' giật chồng chính em họ của mình. Tin đồn này đã được lan truyền khắp trang mạng xã hội , sau đó đã được đăng tải trên các báo khi đài KBS bỗng bị đưa vào tầm ngắm khi vẫn cho diễn viên 'tuesday' này tham gia vào chương trình.

Theo nguồn tin trên, nữ diễn viên A làm người thứ ba chen chân vào cuộc tình của em họ từ khoảng tháng 9/2018. Ban đầu, em họ E cảm thấy thương xót chị mình vì cô có thu nhập bấp bênh dù liên tục tham gia các chương trình truyện hình. Do đó, E đã nhờ chồng bác sĩ (tạm gọi là B) giới thiệu cho A một vị trí làm việc ở bệnh viện mới của B để kiếm thêm thu nhập. Công việc này giúp A kiếm thêm 2 triệu won (khoảng 38,4 triệu đồng) nhưng A phải chuyển nhà từ Seouk tới Bệnh viện ở tỉnh Gangwon 2-3 lần/tuần.

Làm ơn mắc oán, E không ngờ cuộc hôn nhân của mình bắt đầu thay đổi từ đây. B vốn không phải là một người hay nhậu nhẹt, nhưng bắt đầu về nhà muộn kể từ khi bệnh viện mở cửa vào tháng 11/2018. E cũng bất ngờ phát hiện ra A từng đi mua sắm bằng thẻ tín dụng của chồng cô, tiêu hết số tiền 3 triệu won (57,7 triệu đồng).

Nghi ngờ có điều gì khuất tất, chị gái của E đã tới yêu cầu A bỏ việc, tránh xa chồng của E. Cô thậm chí còn nhờ dì ruột cùng mẹ tới khuyên can A đừng lại.

Tuy nhiên, A vẫn tiếp tục gặp gỡ B, còn mua thêm một 1 căn hộ gần bệnh viện của B để cả hai tiện qua lại. Gia đình sau đó đã phát hiện ra vụ việc, van nài A suy nghĩ về hậu quả mà mọi người sẽ phải gánh chịu khi mọi việc vỡ lở. Tuy nhiên, A quyết định cắt đứt liên lạc với gia đình , dọn về sống chung với chồng của E. Diễn viên A bắt đầu làm việc chăm chỉ cho bác sĩ B, từng xuất hiện chung tại một khách sạn ở Seoul. Đến tháng 1 năm nay, A đã thuê thêm một căn hộ mới ở Chuncheon và chuyển về sống chung với B.

E rất đau đớn và bất lực khi thấy người chồng từng tay ấp mặt gối của mình ngoại tình , si mê tiểu tam lại chính là chị họ của cô. Thậm chí, B còn yêu cầu E phải tự thân nuôi cậu con trai tật nguyền của hai người. E cho hay cô đang lên kế hoạch làm đơn kiện nữ diễn viên A.

Sau khi thông tin trên được lan truyền, cư dân mạng Hàn Quốc đã tìm ra danh tính diễn viên tiểu tam A là một thành viên của chương trình "Love Naggers 3" hiện đang công chiếu trên đài KBS. Đài KBS đang hứng chịu một làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng, và phía nhà đài cho hay họ đang kiểm định lại thông tin này.

Cách đây vài ngày, mạng xã hội Trung Quốc cũng xôn xao trước thông tin La Chí Tường bị bạn gái cũ tố ngoại tình. Châu Dương Thanh - bạn gái 9 năm của nam diễn viên, ca sĩ đã công khai đăng tải bài viết xác nhận tin chia tay, đồng thời tố cáo, vạch trần con người thật của La Chí Tường. Nàng hotgirl nổi tiếng này tố anh ngoại tình, có điện thoại riêng để tiện liên lạc với 'gái', thích quan hệ tập thể.... Sau đó, La Chí Tường phải đăng tải 2 bài viết để xin lỗi Châu Dương Thanh và tất cả những người đã bị anh lừa dối trong suốt nhiều năm qua.

Chi Nguyễn (t/h)