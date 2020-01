Choáng với cuộc sống bên trong những gia đình đông con nhất thế giới

1. gia đình có hơn 100 bà mẹ và gần... 200 đứa con



Ông Ancentus Akuku ở vịnh Homa, hồ Victoria (Kenya) được mệnh danh là "kẻ nguy hiểm". Trong suốt 93 năm cuộc đời, ông đã kết hôn với hơn 100 phụ nữ, ly dị 30 lần và trở thành cha của gần 200 người con. Được biết, để duy trì cuộc sống gia đình đông đúc như vậy, ông Akuku đã phải xây dựng riêng 2 trường tiểu học chỉ để dành cho các con của mình. Gia đình ông cũng có cả một nhà thờ để phục vụ cho việc lễ bái.

2. Gia đình 1 ông chồng, 120 bà vợ, hơn 203 đứa con cùng khoảng... 5000 người thân thích

Cụ ông Mohammed Bello Maasaba ở Nigeria cũng là một trong những trường hợp như vậy. Tính đến thời điểm ông Maasaba qua đời vào năm 2017, ông đã kết hôn với 120 người vợ, ly dị 10 người và có 203 người con. Số con của ông Maasaba có thể nhiều hơn con số trên vì thời điểm ông qua đời, một số người vợ của ông được cho là đang mang thai



Maasaba là một giáo viên và là một người chữa bệnh danh tiếng. Đại gia đình của ông Maasaba sống trong một dinh cư hoành tráng có đến 89 phòng ngủ.. Có nhiều vợ nhưng người đàn ông này cho biết ông chưa bao giờ phải theo đuổi vì phụ nữ luôn tự tìm đến với ông. Các cô vợ của Maasaba đều trẻ hơn 30 tuổi, thậm chí một số người còn ít tuổi hơn con của người đàn ông này.

Khi được hỏi, những người vợ của Maasaba luôn nói rằng anh ta là một người chồng và người cha tốt. Thậm chí, năm 2008, ông Maasaba từng đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì cưới nhiều vợ là vi phạm Pháp luật tuy nhiên sau đó người này đã được phóng thích vô điều kiện vì những người vợ khẳng định hoàn toàn tự nguyện về chung sống với ông ta.

Trước khi qua đời, ông Maasaba có hơn 5.000 người thân thích bao gồm con cái, cháu chắt, dâu rể và những anh em họ hàng khác.

3. Kỷ luật quân đội trong gia đình Ấn Độ có 39 vợ và 94 người con

Ông Ziona ở Ấn Độ kết hôn với bà Zathiangi - người vợ đầu tiên vào năm 17 tuổi. Sau đó, người ông này tiếp tục lấy thêm 38 người vợ nữa và có 94 đứa con.

Tất cả các thành viên trong gia đình người đàn ông này đều sống cùng nhau trong một căn nhà lớn giữa vùng gò đồi ở làng Baktawang, bang Mizoram, Ấn Độ. Để quản lý gia đình đông đúc sinh sống trong 4 tầng với 100 phòng này, ông Ziona đã phải áp dụng kỷ luật nghiêm ngặt như trong quân đội. Bà Zathiangi - người vợ lớn đảm nhiệm vai trò chỉ huy các bà vợ nhỏ làm việc nhà như nấu nướng, dọn dẹp. Họ sinh sống bằng cách tự trồng trọt và nuôi gia súc, gia cầm. Mỗi ngày, đại gia đình của ông Ziona tiêu thụ khoảng 30 con gà, 60 kg khoai và 100 kg gạo.

