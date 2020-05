Choáng với nghi vấn 'ngọc nữ Hàn Quốc' Kim Tae Hee trốn thuế gần 18 tỷ đồng

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đang tiến hành các biện pháp điều tra hành vi trốn thuế thông qua giao dịch. Đáng chú ý, nhiều người nổi tiếng trong showbiz Hàn đã bị đưa vào 'tầm ngắm' trong đó có 4 cái tên quyền lực nhất nhì làng giải trí khiến công chúng không khỏi choáng váng. Những nghệ sĩ này là 'ngọc nữ Hàn Quốc' Kim Tae Hee , Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo và Han Hyo Joo, đây toàn là những đại gia bất động sản nổi tiếng Hàn Quốc.

Được biết, những ngôi sao này bị nghi ngờ thu mua nhiều tòa nhà nhưng không đứng tên thật mà theo hình thức công ty, lợi dụng lỗ hổng trong luật mua bán bất động sản, cụ thế là mua bất động sản tại ở Seoul dưới danh nghĩa công ty nhưng địa chỉ lại không ở Seoul. Như vậy, chủ sở hữu có thể giảm thuế thu mua lại, thuế từ lãi và thuế thu nhập cho hoạt động cho thuê, không phải trả thuế bất động sản toàn diện như những chủ sở hữu cá nhân. Đây không hẳn là hành động phi pháp nhưng lại là hành vi lợi dụng kẽ hở của hệ thống để kiếm lời, trốn thuế

Theo nguồn tin này, nữ minh tinh Kim Tae Hee đã mua một toà nhà ở Gangnam, Seoul với giá 13,2 tỷ won (253 tỷ đồng) theo hình thức doanh nghiệp. Tuy nhiên, địa chỉ của doanh nghiệp này lại ở Yongin, tỉnh Gyeonggi. Nhờ đó, Kim Tae Hee 'tiết kiệm' được tới 920 triệu won (khoảng 16,7 tỷ đồng) tiền thuế. Cũng với cách tương tự, với hình thức công ty gia đình , Lee Byung Hun mua toà nhà ở quận Yeongdeungpo với giá 26 tỷ won (500 tỷ đồng) nhưng địa chỉ đăng ký của công ty lại ở Anseong, tỉnh Gyeonggi.

Nữ diễn viên Han HyoJoo mua một tòa nhà ở Galhyeondong, quận Eunpyeong dưới tên doanh nghiệp gia đình với giá 2,7 tỷ won (khoảng 51,8 tỷ đồng). Tài tử Kwon Sang Woo cũng mua một tòa nhà ở khu phố đắt đỏ Gangnam, Seoul nhưng thuộc quyền sở hữu của một công ty. Về công ty này, nam diễn viên khẳng định: "Công ty liên quan đến quản lý hoạt động giải trí, lên kế hoạch sản xuất phim, kinh doanh cho thuê bất động sản, dịch vụ rửa xe...".

Ủy ban dịch vụ thuế Hàn Quốc cho biết họ sẽ điều tra 27 trường hợp nghệ sĩ đăng ký mua nhà dưới loại hình sở hữu của tập đoàn. Hiện ông chúng Hàn Quốc đang vô cùng bức xúc trước việc lợi dụng kẽ hở để kiếm lời của một số nghệ sĩ bị nghi vấn. Một trong những người bị chỉ trích nặng nề nhất là Kim Tae Hee, bởi cô vốn luôn xây dựng hình tượng là một 'ngọc nữ thuần khiết' với trí thông minh tuyệt đỉnh hoặc 'chủ nhà thân thiện'.

Chi Nguyễn (t/h)