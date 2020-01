Chơi lô đề là “giải trí” chứ không phải nghiện ngập?

Tôi lấy vợ được 5 năm và đã có một cậu con trai 4 tuổi. Trong thời gian vợ chồng tôi sinh sống cũng có xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ nhưng đều có thể giải quyết được trong hòa bình. Nhưng gầy đây vợ tôi thay đổi nhiều từ từ tính cách đến tâm lý, điện thoại của tôi thì vợ có quyền kiểm tra nhưng điện thoại của cô ấy thì tuyệt đối tôi không được đụng vào. Có một lần vợ kiểm tra điện thoại thấy tôi có ghi lô đề thế là cô ấy đi nói với gia đình là tôi nghiện lô đề và không thể sống cùng tôi được nữa. Cô ấy đòi ly hôn

Thời điểm đó tôi đã giải thích với vợ và gia đình là mình chỉ đánh cho vui chứ không hề nghiện ngập.Vì từ trước đến giờ tôi chưa bắt vợ phải trả nợ cho tôi vì lô đề. Tôi đi làm về lương đưa cho vợ đầy đủ và luôn lo lắng cho gia đình. Vậy mà bây giờ cô ấy nói tôi nghiện lô đề và đòi ly hôn bằng được. Tôi cũng từng nhận sai với cả hai gia đình, mong vợ bỏ qua và hai bên gia đình tha lỗi để vợ chồng chung sống yên ổn, lo cho con cái. Nhưng vợ tôi vẫn nhất quyết đòi ly hôn. Tôi sợ con trai còn bé mà bố mẹ ly hôn thì khổ nên đã xuống nước hết mức để xin lỗi vợ. Hiện tôi rất đang bối rối, xin Gỡ rối tơ lòng cho tôi xin lời khuyên. Hoàng Tú (Hòa Bình)

Chỉ vì phát hiện chồng đánh lô đề vợ đòi ly hôn thẳng tay

Chào bạn, đọc thư của bạn tôi hiểu bạn đang thực sự khó khăn bởi bản thân tự nhận thấy mình muốn níu kéo cuộc hôn nhân này vì con cái và gì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bạn ạ, dù tình yêu hay hôn nhân cũng đều cần sự vụ vén, xây đắp từ hai phía, nếu một trong hai lạnh nhạt thờ ơ và không muốn chung sức thì mọi cố gắng của người còn lại đều trở thành vô nghĩa. Có thể bạn cũng biết điều này nên luôn cố gắng làm mọi cách để níu kéo nhưng vẫn không thể thay đổi được điều gì từ phía vợ mình. Nhưng hiện tôi vẫn không hiểu bạn làm “mọi cách” là những cách gì và không nhận thấy sự thay đổi của vợ mình như thế nào? Nếu bạn cảm thấy mình thật sự có lỗi thì bạn cần phải cố gắng nhiều.

Tuy nhiên, trong thư trên bạn có nói rằng “gần đây vợ thay đổi tính cách và tâm lý , điện thoại của vợ bạn không được quyền kiểm tra” thì có thể bạn đang nhận thấy có điểm gì đó đáng nghi chăng? Nếu việc mới gần đây cô ấy có điều gọi là “bí mật” với bạn thì nên cân nhắc vì sao cô ấy nhất định không quay lại và lựa chọn ly hôn, có chắc chắn là vì lỗi lầm trong việc ghi lô đề của bạn hay vì một lý do nào khác? Nếu vì bạn ghi lô đề thì bạn cần cố gắng thay đổi vì gia đình, con cái và chính bản thân bạn. Bạn cần phải có lời hứa đi đôi với hành động.

Tôi cũng chưa biết bạn dùng “mọi cách” như thế nào nhưng việc thay đổi và quyền quyết định vẫn thuộc về vợ bạn. Vậy nên, mọi tác động nên tập trung vào cô ấy trước, khi đó mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Việc hiện tại của bạn có thể làm được là về nhà sau giờ tan làm, cùng chăm sóc, chơi đùa với con trai để cô ấy cảm nhận được tình cảm gia đình . Thêm vào đó, bạn cần ngồi lại nói chuyện với cô ấy và bố mẹ hai bên. Khi bản thân bạn có thể nói ra được điều mình muốn thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng nếu bạn cố gắng một lần nữa nhưng cô ấy vẫn quyết định ly hôn thì bạn nên cân nhắc xem lý do có thật sự là do bạn đánh lô đề hay không. Giả dụ đó chỉ là “cái cớ” cho việc cô ấy hết tình cảm với gia đình, với bạn thì bạn có thể suy nghĩ đếu chuyện thuận theo ý kiến của cô ấy. Khi mọi lý do đã rõ ràng thì bạn không cần phải dằn vặt vì việc mình đánh đề mà khiến gia đình đổ vỡ. Hy vọng bạn sẽ đưa ra được quyết định sáng suốt nhất.

Chuyên gia tâm lý VI AN