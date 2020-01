Chọn con mắt đáng sợ nhất, biết ngay số người đang thương thầm trộm nhớ bạn

Chỉ với hình ảnh 4 con mắt phía dưới, chỉ cần chọn con mắt khiến bạn sợ hãi nhất, biết ngay được số người đang "nghiêng ngả" vì bạn.



Bạn cảm thấy con mắt nào đáng sợ nhất?



Bạn là người tốt tính, hòa nhã, ít khi buông lời cay đắng với người khác. Bởi vậy, trong chuyện tình yêu , bạn thường nhường nhịn và khiêm tốn. Do đó, nửa kia của bạn thường đóng vai trò chủ động, điều khiển mối quan hệ.

Tính cách của bạn rất điềm đạm nhưng lại khá nhạt nhòa. Tuy nhiên, bạn vẫn lọt vào mắt xanh của nhiều người nhờ sự dịu dàng, hiền lành. Thời điểm hiện tại, có một người bên cạnh đang dành tình cảm sâu sắc cho bạn; nếu đang cô đơn, bạn có thể "bật đèn xanh" để người ấy có cơ hội.



Bạn là người sống nguyên tắc, bạn có tính nghĩa hiệp và không ngại đối đầu với những điều xấu để bảo vệ lợi ích bản thân và những người bạn coi trọng. Dù bạn không xinh đẹp xuất sắc, nhưng bạn vẫn nổi bần bật nhờ phong cách và bản lĩnh riêng.



Bạn trở nên hấp dẫn trong mắt nhiều người nhờ việc sống có trách nhiệm. Bạn yêu ghét rõ ràng, tính sôi nổi và có nét riêng nên rất thu hút người khác giới. Do đó, bạn khá đào hoa, thời điệm hiện tại có ít nhất vài người đang thầm mến bạn.



Bạn thuộc tuýp người càng tiếp xúc lâu lại càng cảm thấy hấp dẫn. Bạn đáng yêu, lạc quan, giống như hương vị rượu vang càng uống lại càng ngấm càng say. Tuy nhiên, nhiều người lại e ngại và cho rằng bạn là "bad boy/bad girl" bởi độ "chơi" và kết bạn của bạn.



Bạn táo bạo, đầy mạnh mẽ nhưng có phần hoang dại và hơi xốc nổi. Rất ít người có thể kìm chân bạn. Do đó, dù hiện tại có 2-3 người thương bạn, nhưng họ chỉ dám thích thầm mà thôi.



Bạn sống khá khép kín, thích ở một mình và ghét những nơi đông người. Bạn sống nội tâm, sâu sắc; bạn thích an tĩnh nghỉ ngơi, tách mình ra khỏi đám đông và cũng không có nhu cầu giao tiếp với người khác.



Chính vì lý do này, bạn ít có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và tương tác với những người khác giới; rất ít người có thể "cảm" được con người bạn nên chưa có ai yêu thương bạn sâu sắc ở thời điểm này.



