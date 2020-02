Chọn một lá bài ấn tượng, biết ngay điều người cũ đang nghĩ 'xấu' về bạn

Nếu bạn đang tò mò về chuyện tình cũ, suy nghĩ của người cũ về mình cũng như tính cách của bản thân trong tình yêu, hãy thử ngay bài test tính cách dưới đây. Rất đơn giản, chỉ cần nhìn xuống hình ảnh bên dưới, chọn một lá bài mà mình cảm thấy ấn tượng nhất.



Bạn chọn lá bài nào? Bạn chọn lá bài nào?

Bây giờ, hãy kéo xuống dưới để xem đáp án.



Lá bài 1



Trong mắt người cũ, bạn là người quá hoài nghi, thường xuyên lo sợ và thận trọng quá mức. Đây chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ của cả hai đổ vỡ.



Họ cảm thấy bạn không hết mình khi yêu nên không có cảm giác an toàn về tương lai phía trước. Thực tế, bạn luôn sợ bị tổn thương nên không dám hi sinh quá nhiều hay sống thật với lòng mình. Bạn kiềm chế cảm xúc của mình quá nhiều khi yêu, ảnh hưởng đến đối phương. Do đó, để có được tình yêu trọn vẹn, bạn nên thật lòng và yêu hết mình hơn nữa.



Lá bài 2



Bạn là người rất coi trọng tình cảm. Khi thích một ai đó, bạn sẵn sàng theo đuổi đến khi thành công thì thôi. Tình cảm bạn dành cho đối với luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ, trong sáng nhất. Nếu là con gái, bạn là chuyên gia tình cảm; còn là đàn ông thì có thể là một người rất khôn ngoan, khéo léo.



Tuy nhiên, bạn luôn có cách khiến nửa kia nghe theo ý mình, dễ dàng khiến "con nhà người ta" quay như chong chóng. Chính điều này đã dọa người cũ sợ hãi và chấm dứt mối quan hệ. Với họ, việc bạn quá độc lập và kiểm soát tình cảm theo ý mình khiến họ cảm thấy ngột ngạt và bất mãn.





Lá bài 3



Bạn là người đào hoa, quyến rũ, luôn thu hút nhiều vệ tinh xung quanh mình. Khi yêu, bạn trở nên khá ngọt ngào, vì vậy thời điểm mới rơi vào lưới tình, bạn và người ấy luôn lãng mạn hết mức có thể.



Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bạn cũng chóng tàn bởi trong mắt người ta, bạn quá đào hoa và thậm chí có chút lăng nhăng, không chung thủy. Điều này khiến người ta cảm thấy tự ti, thiếu an toàn khi ở bên bạn, vì thế lựa chọn chia tay.



Lá bài 4



Trong mắt người cũ, bạn quá thực dụng, coi trọng vật chất tiền tài hơn tình cảm. Bạn còn quá mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động; hai người khó có thể hòa hợp do sự khác biệt trong quan điểm và phong cách sống.



Bên cạnh đó, bạn còn sống khá tham vọng, hay tính toán, luôn đặt tiền bạc lên trên mối quan hệ 2 người. Do đó, người ấy quyết định ra đi vì không thể cung cấp đủ những điều mà bạn mong muốn.

Thùy Nguyễn (t/h)