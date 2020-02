Chọn nút màu ma thuật thay đổi cuộc sống, biết ngay điều bạn cần làm hiện tại là gì

Đã có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành trong lĩnh vực khoa học ngày và "bài test thử nghiệm màu sắc Lüscher" là một cách tuyệt vời để giúp bạn tìm hiểu về tâm trạng, ý định và tình trạng hiện tại của một người.



Do đó, chỉ với bài test tính cách đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về bản thân mình. Nhìn xuống hình ảnh bên dưới và cho biết: "Bạn chọn nút màu ma thuật nào để thay đổi cuộc sống?", chúng tôi sẽ tiết lộ chính xác những gì bạn cần để trở nên hạnh phúc hơn so với hiện tại.



Bạn chọn nút màu ma thuật nào để thay đổi cuộc sống? Bạn chọn nút màu ma thuật nào để thay đổi cuộc sống?



Bây giờ, hãy kéo xuống dưới để xem đáp án.



Màu đỏ: Bạn đang sẵn sàng cống hiến công sức cho Màu đỏ: Bạn đang sẵn sàng cống hiến công sức cho xã hội , với nhiều dự định muốn thực hiện cùng một lúc. Điều này chứng tỏ, bạn muốn được lắng nghe, chú ý và công nhận. Bạn muốn làm hết sức mình trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống (cả nơi làm việc và cuộc sống cá nhân) bằng cách trở thành nhân viên, đối tác tốt nhất... Điều hiện tại cần làm là hãy cứ kiên định với mục tiêu của mình, nhưng đừng làm việc quá sức.



Màu vàng: Thái độ của bạn đối với cuộc sống khá lạc quan, quyết đoán và tích cực. Bạn không sợ việc chấp nhận rủi ro nhưng đồng thời, bạn vẫn tìm ra được cách xoay sở hợp lý. Bạn nhận thức rõ về khả năng của mình và sẵn sàng sử dụng chúng hết mức.



Màu cam: Bạn là người có thể tận hưởng từ những thành công nhỏ. Động lực tốt nhất của bạn là hiểu được những điều lớn bắt đầu bằng những bước nhỏ. Đó là lý do tại sao bạn luôn tập trung vào các chi tiết và không bỏ lỡ cơ hội để cải thiện chúng.



Màu xanh lá: Bạn luôn phân vân giữa sự tự do và vùng an toàn do mình đặt ra. Bạn cố gắng luôn giữ cho mình cân bằng và bình tĩnh, điều đó khiến bạn trở thành một người bạn, người đồng hành và người bạn đời vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, có một điều bạn nên ghi nhớ: cứ mãi theo đuổi trạng thái cân bằng, bạn có thể quên đi những điều thực sự quan trọng với mình.



Màu hồng: Bạn đang trải qua khoảng thời gian khá dễ chịu với nhiều điều tốt đẹp. Bạn không quá quan trọng hóa mọi thứ, luôn tận hưởng từng khoảnh khắc, sống hết mình. Điều duy nhất bạn nên nhớ là giữ bình tĩnh, đừng quá mơ mộng mà "trèo cao" vì cẩn thận "ngã đau".



Màu tím: Bạn khá nhạy cảm. Có vẻ hiện tại, bạn đã đạt được cuộc sống mà mình mơ ước. Bây giờ, bạn có đủ tự tin, lòng tự trọng và niềm tin vào bản thân để theo đuổi tất cả các mục tiêu và mong muốn đã vạch ra từ rất lâu. Bạn biết mình xứng đáng với điều gì và sử dụng kiến ​​thức này để đạt được thành công.



Màu xanh da trời: Đây là màu sắc về sự cân bằng phù hợp. Bạn đánh giá cao khái niệm sống cân bằng và biết tầm quan trọng của nó trong việc đạt được mục tiêu. Bạn nhận thức rõ, việc đạt được sự cân bằng vĩnh cửu là không thể nhưng bạn đang cố gắng hết sức để sắp xếp công sức, thời gian cho công việc và Màu xanh da trời: Đây là màu sắc về sự cân bằng phù hợp. Bạn đánh giá cao khái niệm sống cân bằng và biết tầm quan trọng của nó trong việc đạt được mục tiêu. Bạn nhận thức rõ, việc đạt được sự cân bằng vĩnh cửu là không thể nhưng bạn đang cố gắng hết sức để sắp xếp công sức, thời gian cho công việc và gia đình là như nhau.



Màu xám: Bạn coi trọng sự hợp lý. Bạn suy nghĩ chân thực, gắn với thực tế, luôn giữ được đầu óc tỉnh táo. Điều này có thể khiến bạn trông lạnh lùng và xa cách, nhưng những người thân quen biết bạn nhạy cảm và đơn giản như thế nào.

Your browser does not support HTML5 video. Cách cầm điện thoại sẽ nói lên tính cách của bạn. Nguồn: Mobile City.



Thùy Nguyễn (theo Brightside)