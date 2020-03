Chồng bị nhét vào vali thả trôi sông, vợ mất tích bí ẩn trong chuyến du lịch Thái Lan

Được biết, sự việc kinh hoàng trên xảy ra ở khu vực sông Ping (tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan ) vào ngày 25/2. Khi đó, một người dân đang đi đánh bắt cá trên sông thì vô tình phát hiện một chiếc vali lạ. Điều đáng nói, từ vị trí chiếc vali này bốc lên mùi hôi thối nồng nặc giống như mùi xác chết.

Người ngư dân phát hiện chiếc vali thuật lại: “Khi đó tôi thấy chiếc vali lạ trôi trên sông và phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Lúc đầu tôi tưởng có cá chết bên trong nên mới có mùi nhưi vậy nên đã bơi thuyền đến gần để kéo chiếc vali vào bờ. Nhưng nó rất nặng, khi đến gần mùi thối nồng nặc như mùi xác chết. Tôi rất khó khăn mới mở được nó ra. Nhưng khi mở ra thì thấy một người đàn ông cuộn tròn bên trong và tôi đã vô cùng sợ hãi. Tôi báo cảnh sát ngay sau đó và giữ nguyên hiện trường”.

Chiếc vali chứa thi thể người đàn ông Trung Quốc

Ít phút sau cảnh sát địa phương có mặt phong tỏa hiện trường. Đồng thời đội ngũ pháp y cũng có mặt để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Qua các bước điều tra ban đầu, cảnh sát sở tại xác định thi thể trong vali là một người đàn ông Trung Quốc tên là Wang Jun.

Thi thể anh Wang được phát hiện trong tình trạng cuộn trọn bên trong vali. Cánh tay và chân bị trói chặt bởi một sợi dây màu đỏ. Cảnh sát còn phát hiện, cô vợ tên Zhu Bing (28 tuổi) của nạn nhân cũng mất tích.

Cảnh sát địa phương đã cử đội thợ lặn lành nghề bơi sâu xuống lòng sông để tìm kiếm người phụ nữ. Giới chức địa phương nghi ngờ, có thể người phụ nữ cũng bị cho vào một chiếc vali khác và ném xuống sông.

Theo điều tra của cảnh sát địa phương, vợ chồng anh Wang đến Thái Lan du lịch. Cặp vợ chồng này đã thuê 3 biệt thự cùng 13 khách du lịch Trung Quốc khác ở Pattaya (gần Bangkok) từ ngày 12/2. Những người trong nhóm đã trở về Trung Quốc sau chuyến du lịch.

Chân dung 2 nạn nhân xấu số

Đại diện cảnh sát địa phương cho biết, nạn nhân đến Thái Lan cùng vợ và cô ấy cũng mất tích. Phía cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân nữ trên sông. Cảnh sát nghi ngờ, người phụ nữ cũng bị sát hại theo cách thức tương tự.

“Một tài xết cho biết, anh ta thấy 2 chiếc vali bị ném xuống sông và dân làng cũng đã đưa ra lời khai rằng họ nghe tiếng các vật nặng rơi xuống sông. Khi khám nghiệm tử thi nạn nhân trong vali thì phát hiện anh ta tử vong do đuối nước. Chừng ấy bằng chứng đã đủ chứng to người đàn ông còn sống khi bị nhét vào vali”, vị cảnh sát điều tra vụ án cho biết.

Một số người dân sống gần khu vực hiện trường cho biết, hôm 24/2 họ thấy xuất hiện một chiếc xe ô tô đáng nghi. Họ nghe thấy ít nhất 2 vật nặng rơi xuống nước, có thể ném từ một cây cầu ở gần đó.

Hiện, cảnh sát địa phương vẫn đang tích cực điều tra vụ án và liên hệ với đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan để xác định cụ thể danh tính, liên hệ với người thân của các nạn nhân.

Nga Đỗ (t/h)