Chồng câm điếc tá hỏa phát hiện vợ tử vong tại nhà với vết bầm trên cổ

Thông tin mới nhận được từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP Tam Kỳ vào cuộc điều tra, làm rõ cái chết của người phụ nữ nghi bị sát hại , cướp tài sản.