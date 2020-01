Chồng cầm kéo đâm thẳng đầu vợ chỉ vì làm tóc Tết hết 500 nghìn?

Ngày hôm nay, mạng xã hội xôn xao vụ việc người phụ nữ bị chồng cầm kéo cắt tóc và đâm vào đầu sau khi đi làm tóc hết 500 nghìn. Theo nhiều nguồn tin chia sẻ, vụ việc xảy ra vào tối ngày 13/1 tại thôn Mỹ Điền 2, huyện Việt Yên, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang). Chị N. và chồng quê ở Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; thế nhưng hiện tại hai vợ chồng thuê nhà trọ ở thôn Mỹ Điền 2.

Video vụ việc.



Chị N. vốn là công nhân, quanh năm làm lụng vất vả, tiết kiệm không dám làm đẹp . Mãi đến gần Tết, chị mới dám đi làm tóc ở ngay đối diện nhà trọ đang ở. Thấy chị nghèo khó nên anh P.N - chủ cửa hàng tóc chỉ lấy chị 500 nghìn cho cả gói uốn, nhuộm và dập phồng tóc.

Tuy nhiên, lúc đang làm tóc, chị N bị chồng gọi về gấp. Vừa về đến phòng trọ, gã chồng vũ phu đã lao vào túm tóc, đánh đập. Thấy vợ làm tóc, chồng chị N. lấy kéo cắt tóc rồi đâm luôn vào đầu mặc vợ quỳ xuống hết lời xin tha. May mắn vết thương trên đầu tuy chảy nhiều máu nhưng không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng.



Vụ việc xảy ra khiến người xem vô cùng phẫn nộ. Ít ai ngờ được, chỉ vì "tiếc vợ" 500 nghìn tiền làm tóc mà gã chồng đã hành hạ người cùng chung chăn gối bao năm cả về thể xác lẫn tinh thần.



Sau khi sự việc xảy ra, đoạn video chị N. bị chồng đánh xuất hiện và được chia sẻ trên mạng xã hội , nhiều người bất bình trước hành động vũ phu của anh chồng. Nhiều người khuyên chị N nên báo công an nếu tiếp tục bị chồng bạo hành và chia tay sớm bớt đau khổ.

Thùy Nguyễn (t/h)