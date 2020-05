Chồng Châu Tấn đột ngột xóa hết ảnh với vợ, nghi vấn ly hôn sau 6 năm

Mới đây, báo chí Trung Quốc đưa tin rằng trên trang cá nhân của Cao Thánh Viễn, toàn bộ hình ảnh của anh và Châu Tấn đều bị xóa sạch, từ ảnh cưới, ảnh đời thường đến ảnh vợ chồng chụp tạp chí. Động thái này của nam diễn viên khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi đã ly hôn

Trước đó, vào năm 2017, dư luận Trung Quốc đã lan truyền tin đồng Cao Thánh Viễn và Châu Tấn sống ly thân. Sau đó 2 năm, cả hai đã âm thầm ly hôn nhưng quyết định chưa công bố để tránh gây xôn xao dư luận.

Theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân của việc đổ vỡ hôn nhân này nhiều khả năng là bất đồng chuyện con cái. Cao Thánh Viễn muốn cả hai có con để cuộc sống gia đình thêm ấm áp, vui vầy, trong khi Chấu Tấn lại không muốn mang thái. Đồng thời lịch trình của cả hai rất bận rộn, khó sắp xếp thời gian ở cạnh nhau nên tình yêu dần nguội lạnh. Một nguồn tin cho hay trong suốt 2 năm qua, Thánh Viễn chỉ sống và làm việc ở Mỹ, còn Châu Tấn tập trung cho sự nghiệp tại Trung Quốc.

Châu Tấn và Cao Thánh Viễn công khai chuyện hẹn hò vào năm 2014, sau đó cả hai tổ chức đám cưới giản dị vào tháng 7 cùng năm tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Sau đó, hai vợ chồng cùng nhau tham gia nhiều sự kiện từ thiện, đóng quảng cáo,...

Người tình đồng tính tin đồn Đậu Tĩnh Đồng và Châu Tấn

Tuy nhiên, trong suốt 6 năm kết hôn, cả hai không mấy khi thể hiện tình cảm với công chúng, thường vướng phải tin đồn hôn nhân rạn nứt, trục trặc sắp ly hôn. Thánh Viễn từng bị truyền thông tung ảnh đi hộp đêm chơi cùng một hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội . Trong khi đó, Châu Tấn lại vướng tin đồn có mối quan hệ tình cảm đồng tính với con gái Vương Phi - Đậu Tĩnh Đồng.

Châu Tấn năm nay 46 tuổi, nổi tiếng với diễn xuất thần sầu qua nhiều tác phẩm đình đám như Họa bì, Anh hùng xạ điêu, Dạ yến, Mãnh hổ Tô Khất Nhi, Như Ý truyện... Trước khi cưới Cao Thánh Viễn, nữ diễn viên từng yêu và hẹn hò nhiều người như tài tử Lý Á Bằng, thiếu gia kém cô tám tuổi - Vương Thước... Cao Thánh Viễn (còn gọi Archie David Kao, 51 tuổi) là diễn viên người Mỹ gốc Hoa. Trong hơn 20 năm sự nghiệp, anh đã tham gia nhiều bộ phim ở Hollywood trong đó có Power Rangers Lost Galaxy, CSI: Crime Scene Investigation...

Chi Nguyễn (t/h)