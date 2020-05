Chồng Chung Hân Đồng mở họp báo trần tình chuyện ly hôn hậu tâm thư kể lể chuyện bị vợ bỏ

Trước đó, truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa tin Chung Hân Đồng ly hôn chồng trẻ kém 8 tuổi Lại Hoằng Quốc chỉ sau 14 tháng đăng ký kết hôn. Trước thông tin này, phía Chung Hân Đồng cho hay sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan: "Đây là việc riêng giữa tôi và chồng, chúng tôi vẫn rất tôn trọng đối phương, mọi vấn đề khác sẽ không chia sẻ thêm."

Sau khi tin tức ly hôn được công khai, Lại Hoằng Quốc đã viết tâm thư đăng lên trang cá nhân, kể lể chuyện bị vợ bỏ. Bác sĩ này viết: "Tôi lại trở về cuộc sống độc thân rồi, nhưng mọi chuyện lại xảy đến vô cùng chóng vánh. Anh vẫn còn nhớ trước khi tổ chức đám cưới ở Los Angeles, em bỗng dưng trở nên lạnh nhạt với anh. Anh hỏi nguyên nhân vì sao lại như vậy, em trả lời em cảm thấy hối hận, em không hề yêu anh sâu đậm, em cảm thấy mình không phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Chúng ta đã phải trò chuyện về việc này rất nhiều, rồi động viên nhau cùng cố gắng..."

Tuy nhiên, bức tâm thư này sau đó đã bị bạn thân Chung Hân Đồng cũng như nhiền cư dân mạng phản pháo là có phần bịa đặt. Dân tình cũng chỉ ra rằng chồng cũ Chung Hân Đồng thường xuyên lên báo với những chủ đề như lăng nhăng, ngoại tình, cặp kè hotgirl, lợi dụng vợ để kiếm tiền, trục lợi trong lễ cưới... Nhiều người khẳng định đây mới là những lý do khiến Chung Hân Đồng quyết định chia tay, chứ không phải do tình cảm phai nhạt.

Mới đây, Lại Hoằng Quốc bất ngờ mở họp báo để đính chính mọi tình tiết liên quan đến vụ ly hôn rình rang ngay tại Bệnh viện anh này làm việc. Trong buổi họp báo, Hoằng Quốc cho biết: "Về việc trên mạng tràn lan thông tin tôi ngoại tình , cặp kè "tình một đêm" với các cô gái khác, tôi đã tìm luật sư để khởi kiện, nhất định sẽ làm tới cùng vụ việc. Hiện tại tôi không có tâm trạng để yêu đương, nảy sinh tình cảm với bất cứ ai. Tôi đã chịu chỉ trích, mỉa mai suốt 2-3 năm qua, tôi đã quen với việc này rồi nhưng những bình luận phỉ báng sẽ bị khởi tố tới cùng".

Tuy nhiên, khi được phóng viên hỏi cặp đôi hiện đang ly thân hay đã ly hôn, Lại Hoằng Quốc chỉ đáp lại 3 chữ: "Không trả lời". Thái độ mập mờ, đánh trống lảng của chồng cũ nữ ca sĩ khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Nhiều người bình luận: "Mới ly thân, chưa ly hôn nhưng đã cướp lời vợ rồi tự tuyên bố ư?", "Tôi chờ Chung Hân Đồng lên tiếng giải thích chứ không thể tin anh này được",...

Chung Hân Đồng và bác sĩ Lại Hoằng Quốc quen nhau vào tháng 10/2017, đến tháng 5/2018 cả hai đã tổ chức kết hôn tại Los Angeles sau khi Hoằng Quốc cầu hôn nữ ca sĩ - diễn viên. Khi ấy, nhiều người tỏ ra vui mừng cho nữ nghệ sĩ khi cô tìm được bến đỗ cho cuộc đời sau nhiều năm lận đận tình duyên, sự nghiệp đổ vỡ sau scandal ảnh nóng chấn động với Trần Quán Hy. Thậm chí, trong 1 chương trình truyền hình cuối năm 2019, Chung Hân Đồng còn vui vẻ tâm sự cô và ông xã có kế hoạch sinh con.



Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)