Chồng đang làm nũng đòi ôm thì bất ngờ bị con dao làm bếp trong tay người vợ đoạt mạng

Trước khi vụ án thương tâm xảy ra, cặp vợ chồng này có quan hệ hòa thuận. Hai người cùng mở một quán lẩu ở thành phố Cao Hùng và người vợ vai trò quản lý vì người chồng bận bụi công tác tại sở cảnh sát.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 10/5, sau khi uống rượu ở quán, viên cảnh sát họ Lưu cầm chìa khóa chung của hai người bắt taxi về nhà trước. Còn người vợ ở lại dọn dẹp cửa hàng rồi đi về sau. Do không có chìa khóa nên chị ta gọi điện cho con gái xuống mở cửa. Vừa vào đến phòng, bà Âu liền chất vấn chồng tại sao lại cầm điện thoại và chìa khóa về hết. Vì chuyện đó, hai người xảy ra cãi vã.

người vợ cho rằng không cố ý giết chồng

Một lúc sau, Âu bước ra khỏi phòng ngủ và đi xuống bếp dọn dẹp mớ lộn xộn. Đang lúc dọn dẹp thì ông Lưu quấn chăn từ phòng đi ra làm điệu rồi có hành động muốn ôm vợ. Bà Âu vẫn còn tức chồng nên giơ con dao đang cầm trong tay lên tỏ ý từ chối. Bà Âu nói, con cái đang ở trong nhà nên giục ông Lưu đi tắm. Thế nhưng ông Lưu không đồng ý mà cứ tiếp tục làm nũng, đòi ôm vợ. Không ngờ trong quá trình đó, ông bị con dao trên tay vợ cứa vào đùi trái.

Khi sự việc xảy ra, người phụ nữ này vô cùng hoảng sợ nhưng cố trấn tĩnh lại để gọi xe cấp cứu. Vì đang say rượu nên khi nhân viên y tế đến ông Lưu vẫn liên tục lảm nhảm những câu gì đó không ai nghe rõ nội dung. Do vết dao cứa sâu vào động mạch đùi dẫn đến mất máu nhiều gây tử vong ngay sau đo.

Sau khi biết tin chồng tử vong, bà Âu đã đến cảnh sát địa phương tình báo. Tại trụ sở cảnh sát, bà Âu nói: “"Lúc đó tôi không hề biết con dao đâm vào anh ấy, anh ấy nói bị thương chảy máu, sau đó liền ngất đi. Tôi còn cho rằng anh ấy đang đùa, vì thường ngày chúng tôi đều đùa như thế, tôi còn nói đáng đời anh. Về sau nhìn thấy có máu thật tôi mới gọi con gái gọi cấp cứu".

