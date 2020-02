Chồng đánh vợ đến chết vì “liên tục cười vào mặt hắn” trước mặt con cái trên du thuyền

Chỉ vì một lý do rất nhỏ nhặt mà Kenneth Manzanares (39 tuổi, sống tại tiểu bang Utah, Mỹ) đã đánh đập vợ là cô Kristy Manzanaresn cho đến chết khi cả gia đình đang ngồi trên du thuyền hạng sang Empress Princess.

Gây án xong, Kenneth Manzanares bị cảnh sát địa phương áp giải về trụ sở làm việc. Khi lấy lời, Kenneth Manzanares nói rằng, không thể chấp nhận được thái độ của vợ. Cô ta đã “liên tục cười vào mặt hắn” trong khi hai đứa con đang ngồi đối diện. Việc đó khiến cho Kenneth Manzanares cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục trước mặt con cái.

Gia đình Kenneth

Theo điều tra, sự việc xảy ra vào ngày 25/7/2007. Khi đó, vợ chồng Kenneth Manzanares xảy ra mâu thuẫn dữ dội, cuối cùng Kristy đòi đệ đơn ly hôn. Nghe thấy điều đó, Kenneth không thể kìm được cơn giận dữ nữa.

Hắn bảo con gái lớn và một trong hai đứa con nhỏ còn lại rời khỏi cabin du thuyền. Tuy nhiên, bọn trẻ đã quay trở lại cabin khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ. Chúng vô cùng hoảng sợ khi thấy bố đánh mẹ rất nhiều.

Một vài nhân chứng cho biết, Kenneth đã đè vợ xuống, liên tục đánh cô. Đứa con gái lớn cố gắng lao vào ngăn chặn đòn roi của bố và giải cứu mẹ nhưng không được.

Khi bố và các anh trai của Kristy có mặt tại hiện trường thì họ thấy Kenneth đẩy nạn nhân về phía ban công. Một trong số những người anh của Krity đã giằng em dâu ra và đưa cô về phòng.

Ngay sau đó đội bảo vệ có mặt, khống chế Kristy. Còn đội y tế thì cố gắng kiểm tra các vết thương trên người nạn nhân. Tuy nhiên, do bị tổn thương nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, vì chấn lương lực cùn ở đầu nên nạn nhân đã tử vong.

Chiếc du thuyền - nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Tại cơ quan điều tra, Kenneth còn thừa nhận rằng trước đây hắn thường xuyên đánh đập vợ con. Có lần hắn đánh vợ đến mức bị chảy máu nhưng vẫn cố đánh thêm, tuy nhiên hắn không nhớ đã đánh vợ vì chuyện gì.

Thời điểm án mạng xảy ra tất cả các hành khách trên du thuyền đều vô cùng sợ hãi. Một số người phụ nữ và Trẻ em đã bật khóc khi chứng kiến sự việc.

Một số du khách khác vào thời điểm đó cho rằng, hai vợ chồng đang diễn kịch để tăng thêm không khí cho gia đình . Nhưng khi nhân viên y tế nói cô vợ đã tử vong thì tất cả đều bàng hoàng.

Tháng 2/2020, tòa án đưa vụ việc trên ra xét xử. Kenneth bị phán tội giết người cấp độ 2 và hiện đang bị giam giữ chờ phán quyết cuối của tòa.

Nga Đỗ (t/h)