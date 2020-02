Chồng lên mạng gọi vợ là 'virus corona' do mâu thuẫn, lập tức bị công an triệu tập vì tung tin giả

Chiều 10/2, đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin tới báo chí trong thời gian qua, cơ quan này đã phát hiện 9 trường hợp tung tin thất thiệt liên quan tới virus corona.

Trong số này, Công an Quảng Ngãi đã xử phạt hành chính 2 chủ tài khoản là Trần Văn Danh (24 tuổi, ngụ huyện đảo Lý Sơn) và Phạm Thị Tuyết Linh (26 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn). Ngày 31/1, Tuyết Linh đăng trên tài khoản Facebook cá nhân nội dung: "1 chú ở Bình Sơn đã bị dịch corona Vũ Hán, mọi người ra đường cẩn thận nha". Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt khiến dư luận hoang mang, lo sợ.

Tài khoản khác có nickname là "Danh Ryker" ngày 7/2 đăng tải dòng trạng thái: "Welcom Anh corona đã đến với Lý Sơn" (Chào mừng Anh corona đến với Lý Sơn). Chỉ trong một thời gian ngắn dòng trạng thái này thu hút hơn 4.000 lượt xem và hàng chục lượt chia sẻ. Không chỉ gây hoang mang dư luận, tin đồn này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch ở Lý Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Hai trường hợp này, mỗi trường hợp bị xử phạt 5 triệu đồng do đưa nội dung thông tin sai sự thật.

Cũng theo đại tá Võ Văn Dương, trong số 9 trường hợp, có 2 chủ tài khoản công an đang tiếp tục truy tìm. Còn 7 chủ tài khoản đăng thông tin sai sự thật, công an đã buộc tháo gỡ thông tin trên tài khoản Facebook.

Theo đại tá Dương, trong số 9 người tung tin giả, có 2 trường hợp chỉ bị nhắc nhở không bị xử phạt. Một là giảng viên đại học Đại học Phạm Văn Đồng và trường hợp còn lại là người chồng ví vợ là virus corona do mâu thuẫn Theo đại tá Dương, trong số 9 người tung tin giả, có 2 trường hợp chỉ bị nhắc nhở không bị xử phạt. Một là giảng viên đại học Đại học Phạm Văn Đồng và trường hợp còn lại là người chồng ví vợ là virus corona do mâu thuẫn gia đình . Trường hợp người chồng bị công an nhắc nhở đề nghị rút thông tin và không xử phạt.



Trong một diễn biến khác, tại tỉnh Quảng Ngãi đến ngày 10/2 đang theo dõi cách ly 242 lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp và 13 công dân trở về từ vùng dịch tại nơi cư trú để theo dõi, kiểm soát dịch Trong một diễn biến khác, tại tỉnh Quảng Ngãi đến ngày 10/2 đang theo dõi cách ly 242 lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp và 13 công dân trở về từ vùng dịch tại nơi cư trú để theo dõi, kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Cũng trong ngày 10/2, một người phụ nữ tên P.T.T. (ngụ xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị công an triệu tập, để làm rõ việc đưa thông tin sai sự thật về virus corona lên mạng xã hội. Theo đó, bà T. nghe được thông tin chưa kiểm chứng từ người thân về việc có trên 200 người làm ăn từ Trung Quốc về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo mà không được cách ly. Bà liền lập tức đăng tải thông tin này lên mạng xã hội



Bà T. khai nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật do thiếu hiểu biết và cam kết không tái phạm. Đồng thời bà đã kịp thời tự gỡ bỏ bài viết.

