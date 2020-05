Chồng Loan “cá” khai gì tại cơ quan điều tra?

Như đã đưa tin, ngày 7/5, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp Tuấn “cá” (Chồng Lý Thị Loan, còn gọi là Loan “cá”). Trước đó, ngày 5/5, Công an tiến hành bắt giữ Loan “cá” cùng nhiều đồng bọn khác vì hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm tiểu thương ven KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Tuấn "cá" bị bắt giữ vào ngày 7/5

Qua điểu tra, Công an xác định, vợ chồng Tuấn “Cá” ngụ tại phường Hóa An (TP Biên Hòa). Cả hai cùng kinh doanh buôn bán cá tại cợ Hóa AN. Đầu năm 2019, vợ chồng Tuấn “cá” phát hiện khu vực trước cổng Công ty PouChen (phường Hóa An) có nhiều tiểu thương họp chợ buôn bán hàng rong nên đứng ra bảo kê thu tiền.