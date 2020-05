Chồng Loan “cá” vừa bị bắt đóng vai trò gì trong vụ đòi tiền “bảo kê” ở Đồng Nai?

Theo tin từ Tuổi trẻ, ngày 7/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp chồng Lý Thị Loan (còn gọi là Loan "cá", 39 tuổi) là Tuấn “cá”. Cơ quan điều tra xác định, Tuấn “cá” cùng đồng phạm có hành vi uy hiếp, éo buộc thu tiền “bảo kê” của các tiểu thương buôn bán tự phát trước cổng Khu công nghiệp Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu).

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Loan “cá” đe dọa, thu tiền của hàng trăm tiểu thương ở Khu công nghiệp Thạnh Phú, Công an đã bắt chồng của Loan “cá” là Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn “cá”).

Được biết, sau khi bị bắt, nhóm của Loan đã khai, không chỉ thu tiền bảo kê tiểu thương ở Khu công nghiệp Thạnh Phú mà còn giao cho Tuấn “cá” điều hành và Loan cùng hỗ trợ khi đụng chuyện với băng nhóm.

Sau khi có đủ chứng cứ, Công an tỉnh Đồng Nai đã lấy lời khai và sau đó đã bắt khẩn cấp Tuấn “cá”. Đồng thời tổ chức khám xét nhà tại xã Hóa An. Công an đã thu giữ tại nhà Tuấn “cá” có nhiều sổ sách và nhiều phơi đề…