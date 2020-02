Chồng phát hiện vợ tử vong trong nhà, nhiều tài sản bị mất: Nghi án cướp của giết người

Chiều tối ngày 21/2, Công an phường Võ Cường nhận được tin báo trên địa bàn phường xảy ra án mạng khiến một phụ nữ thiệt mạng. Điều đáng nói, hiện trường xảy ra án mạng phát hiện mất nhiều tài sản, đồ đạc có giá trị, trong đó có một xe mát.



Nhận được tin báo, Công an phường Võ Cường đã phối hợp với Công an TP Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh xuống phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Theo thông tin nắm bắt ban đầu, khoảng 17h ngày 21/2, người chồng ở phường Võ Cường (TP Bắc Ninh) đi làm về thì phát hiện vợ tử vong trong nhà. Thời điểm đó, anh chồng còn phát hiện trong nhà bị mất nhiều tài sản, trong đó có chiếc xe máy mang nhãn hiệu Honda Lead.

Có mặt tại hiện trường ít phút sau đó, ông Nguyễn Văn Toàn – Chủ tịch UBND phường Võ Cường cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Thời điểm có mặt, nạn nhân đã tử vong và đang đợi cơ quan chức năng đến làm việc.

Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được phía Công an tiết lộ. Nhưng theo một số người dân, thời điểm xảy ra vụ án họ không hề nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ căn nhà đó. Chỉ khi nghe thấy tiếng người chồng la thất thanh thì mới sang xem xét và phát hiện sự việc.





Công an địa phương cũng đang trích xuất camera an ninh quanh đó để xác định danh tính nghi phạm. Thi thể nạn nhân đã được đưa về trung tâm pháp y tỉnh để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh nguyên nhân tử vong. Gia đình nạn nhân cùng cơ quan chức năng hiện đang xem xét, kê khai các tài sản được cho là bị mất sau khi án mạng xảy ra.Công an địa phương cũng đang trích xuất camera an ninh quanh đó để xác định danh tính nghi phạm.

