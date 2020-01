Bố cùng con hợp sức đánh “người tình” của mẹ đến chết

Do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với một người khách nên ông Thiết và con trai đã “song kiếm hợp bích” đánh chết người đàn ông đang nói chuyện với bà Mai trong quán cà phê.

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông bị đánh trọng thương dẫn đến tử vong trong quán cà phê, ngày 8/1, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Phước ) cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân. Vụ việc này xảy ra trên địa bàn xã Phú Chánh (thị xã Tân Uyên).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h40 ngày 7/1, tại quán cà phê Ngọc Mai (ấp Phú Bưng, xã Phú Chánh) do bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1973, ngụ tại 244/37/20 tổ 8, khu phố 5, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ) đã xảy ra một vụ ẩu đả.

Nguyễn Ngọc Anh (SN 1996, con trai bà Mai), Nguyễn Ngọc Thiết (SN 1966, chồng bà Mai) cùng nhau tấn công ông Tạ Hữu P. (SN 1954, không rõ nơi thường trú). Hậu quả, ông P. bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Ngay trong đêm xảy ra sự việc, Công an thị xã Tân Uyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng địa phương tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ án đã bị phong tỏa

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 7/1, ông P. đến quán cà phê của bà Mai chơi. Khi ông P. đang ngồi trong quá thì bất ngờ ông Thiết và con trai đi từ trên nhà xuống quán (quán cà phê thông với nhà riêng). Thấy ông P. đang nói chuyện với bà Mai nên ông Thiết cảm thấy vô cùng “nóng mắt”. Không kiềm chế được cơn tức giận, ông Thiết lao vào chửi mắng ông P. dẫn đến hai bên xô xát, đánh nhau.

Thấy bố xô xát với ông P., con trai ông Thiết cũng lao vào “đánh hội đồng” ông P. Vụ việc chỉ kết thúc khi ông P. ngã gục xuống nền đất. Phát hiện sự việc, một số người đã cùng nhau đưa ông P. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong

Đại diện cơ quan điều tra cho biết, tại hiện trường, đơn vị thu giữ được 1 khóa số 8, 1 con dao xếp bằng kim loại màu trắng. Đây là những tang vật liên quan đến vụ án của bố con ông Thiết.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn ghen tuông về mối quan hệ giữa bà Mai và ông P. Vì không kiềm chế được nên bố con ông Thiết đã vào tấn công nạn nhân đến tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Khi nào có đầy đủ bằng chứng, kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra sẽ thông tin đến báo chí, dư luận về vụ việc trên.

Nga Đỗ (t/h)