Vụ chồng tàn nhẫn dội thùng nước sôi 10 lít vào vợ: Gia đình nạn nhân nhờ công an vào cuộc

Trước đó, vụ việc chồng tàn nhẫn dội thùng nước sôi 10 lít vào vợ làm nạn nhân bị bỏng nặng khiến nhiều người xôn xao. Theo kết quả điều tra, người chồng là Hoàng Văn Chiến (sinh năm 1971), đã đổ nước sôi vào người chị Đặng Thị N. (trú tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ) tại chính 'tổ ấm' của hai người.

Theo thông tin ban đầu, chị N. có sang nhà chị dâu chơi, lúc tối về có quên khóa cửa nên gia đình mất một chiếc chăn. Sáng hôm sau, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Chiến lấy ghế và ấm trà ném vào người chị N. nhưng chị tránh được. Sau đó, Chiến đã bê cả thùng nước sôi 10 lít được nhà đun để tiếp khách vào người chị N. rồi bỏ sang hàng xóm, ung dung ngồi chơi. Trao đổi với PV Đất Việt, người thân của nạn nhân cho hay: "N. được người thân và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi được xã và người dân nói, Chiến sau đó đã vào chăm sóc vợ cho tới bây giờ cùng với em gái N. Thời điểm đó công an huyện chưa vào cuộc điều tra. Chiều 7/5, công an huyện Diễn Châu đã đến Bệnh viện nơi N. đang điều trị để lấy lời khai và mời Chiến lên làm việc".

Cũng theo người này, gia đình không có ý định tự giải quyết mà muốn công an vào cuộc điều tra và muốn công an vào cuộc điều tra, xử lý. "Nếu N. chỉ bị đánh gãy tay, gãy chân, có thể gia đình chúng tôi sẽ cho qua. Tuy nhiên cháu N. từ một người có khuôn mặt xinh xắn, vì bị bỏng nước sôi khiến khuôn mặt cháu bị biến dạng nên khiến gia đình bức xúc.' Hiện gia đình đã làm đơn gửi tới công an huyện Diễn Châu, VKS và Hội liên hiệp Hội phụ nữ huyện. Được biết, cháu N. hiền lành nhưng từ khi lấy chồng đã bị chồng đánh đập, bạo hành nhiều lần.

Sau vụ việc, chị N. được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Ba Lan. Các bác sĩ kết luận chị N. bị bỏng 30%, phải băng bó toàn thân, hiện vẫn đang nằm viện. Theo thông tin của người nhà và hàng xóm, chị N. là người phụ nữ hiền lành, được bà con yêu quý. Trong gia đình, chị là người "đứng mũi chịu sào", phụ trách các công việc buôn bán hàng nội thất, giặt là công nghiệp, nuôi cả tổ thợ mộc. Ngược lại anh C. thì nghiện ngập hút chích, lười lao động, hay bạo hành vợ... Có thời gian kinh tế gia đình xuống dốc, nhờ bàn tay chèo chống của chị C. nên nợ nần mới được trang trải và kinh tế gia đình khấm khá hơn.

Chi Nguyễn (t/h)