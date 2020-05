Chồng tàn nhẫn hất cả thùng nước sôi 10 lít vào mặt vợ rồi ung dung sang nhà hàng xóm ngồi chơi

Sự việc gây phẫn nộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chị Đặng Thị N. (trú tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) đã bị chồng là Hoàng Văn C. (sinh năm 1971) đổ nước sôi vào người tại chính nơi là "tổ ấm" của hai vợ chồng.

Theo thông tin trên báo Kinh Tế Đô Thị, tối ngày 3/4, chị N. sang nhà bà cô (chị chồng) chơi và trở về nhà lúc 22h khuya, lúc này anh C. đã ngủ. Sáng hôm sau, anh C. thức dậy và cho rằng vợ đi chơi về không khóa cửa sau nên tỏ ra vô cùng tức giận. Người đàn ông vác gậy đuổi đánh, thậm chí còn cầm ấm trà nóng ném vào người vợ nhưng chị N. may mắn tránh được.

Chưa dừng lại, trong cơn manh động, anh C. bưng luôn cả chiếc thùng đựng nước sôi, hất thẳng về phía vợ. Lúc này, cả 10 lít nước sôi tạt đã tạt thẳng vào mặt và ngực khiến người phụ nữ bỏng nặng.

Phẫn nộ hơn nữa là sau hành động này, anh C. vẫn ung dung đi sang hàng xóm ngồi chơi, bỏ mặc vợ đau đớn.

Sau đó, chị N. được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Ba Lan. Các bác sĩ kết luận chị N. bị bỏng 30%, phải băng bó toàn thân. Hiện chị N. vẫn đang nằm viện và được người nhà chăm sóc trong tình trạng đau đớn.

Chị N. bỏng 30% sau khi bị người chồng vũ phu hất thùng nước sôi 10 lít vốn được chị chuẩn bị để pha nước cho thợ uống

"Nhà tôi ở gần đó, khi tôi biết tin vội vàng chạy đến thì thấy chị đang nằm vô thức và được bà con hàng xóm sơ cứu. Chúng tôi vội đưa chị lên Bệnh viện huyện Diễn Châu và được các bác sĩ cấp giấy giới thiệu khẩn cấp chuyển tuyến", chị Đặng Thị N. (40 tuổi, em ruột chị N.) cho hay.



Được biết, chị N. là người phụ nữ hiền lành, được bà con hàng xóm yêu quý. Trong gia đình, chị là người "đứng mũi chịu sào", phụ trách các công việc buôn bán hàng nội thất, giặt là công nghiệp, nuôi cả tổ thợ mộc. Ngược lại anh C. thì nghiện ngập hút chích, lười lao động. Có thời gian kinh tế gia đình xuống dốc, nhờ bàn tay chèo chống của chị C. nên nợ nần mới được trang trải và kinh tế Được biết, chị N. là người phụ nữ hiền lành, được bà con hàng xóm yêu quý. Trong gia đình, chị là người "đứng mũi chịu sào", phụ trách các công việc buôn bán hàng nội thất, giặt là công nghiệp, nuôi cả tổ thợ mộc. Ngược lại anh C. thì nghiện ngập hút chích, lười lao động. Có thời gian kinh tế gia đình xuống dốc, nhờ bàn tay chèo chống của chị C. nên nợ nần mới được trang trải và kinh tế gia đình khấm khá hơn.

Theo người thân chị N., đây không phải là lần đầu tiên anh C. có các hành vi bạo hành với vợ của mình. Gia đình rất mong cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ công bằng cho chị N.

"Chúng tôi thiết tha nhờ Pháp luật có biện pháp trừng trị đúng người, đúng tội", em gái chị N. bày tỏ.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Công an xã Diễn Ngọc trả lời báo Kinh Tế Đô Thị cho biết, đơn vị đã nắm bắt được sự việc và trực tiếp làm việc với nhân chứng. Đơn vị cũng đã tham mưu với Chủ tịch UBND xã và Công an huyện Diễn Châu để nắm bắt, chỉ đạo. Tuy nhiên người thân nạn nhân cho rằng đây là sự việc riêng của gia đình nên để cho gia đình tự giải quyết.

"Khi nào đương sự có đơn yêu cầu thì chúng tôi sẽ có biện pháp", lãnh đạo Công an xã Diễn Ngọc cho biết.

Your browser does not support HTML5 video.

Bé trai 11 tuổi bị cha tạt nước sôi

Kiều Đỗ (t/h)