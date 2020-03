Những điều chưa biết về chồng Tăng Thanh Hà - người sánh đôi cùng `ngọc nữ` suốt 10 năm

Chuyện tình của "ngọc nữ" điện ảnh Việt và chồng chính thức công khai vào ngày 6/10/2009 sau khi cả hai cùng công khai xuất hiện trong một buổi hòa nhạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sau đó, Louis Nguyễn lại tiếp tục hộ tống Tăng Thanh Hà tới một sự kiện khác, và sau 2 lần xuất hiện, người hâm mộ đã ngầm thừa nhận cả hai đang hẹn hò. Đến tháng 11/2012, cặp đôi tiến hành tổ chức hôn lễ tại cả Manila, Philippines và TP.HCM, Việt Nam trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Đám cưới hạnh phúc của Hà Tăng và Louis Nguyễn

Ngay sau khi xuất hiện bên "ngọc nữ", chồng Tăng Thanh Hà Louis Nguyễn bỗng được quan tâm và săn đón như người nổi tiếng. Trước đó, Louis Nguyễn đã được báo chí nhắc đến như một doanh nhân trẻ tài ba. Louis Nguyễn tên tiếng Việt là Nguyễn Quốc Khánh được sinh ra và lớn lên tại Manila, Philippines. Bố anh là ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), mẹ là bà Cristina Serrano, cháu họ của phu nhân cựu Tổng thống Philipines Imelda Marcos. Khi ông Hạnh Nguyễn sang Việt Nam làm đại diện hãng hàng không Philippines tại đây, Louis Nguyễn mới 5 tuổi.





Trước khi về Việt Nam làm việc cho tập đoàn của gia đình, Louis đã theo học tại ĐH ở Manila rồi tiếp tục học cao học ngành quản trị kinh tại Mỹ. Trước khi về Việt Nam làm việc cho tập đoàn IPP của gia đình , Louis đã có 2 năm rèn uyện tại Công ty DFS thuộc Tập đoàn Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) chuyên về các sản phẩm xa xỉ, đắt tiền. Hiện Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) là nhà phân phối nhiều thương hiệu nổi tiếng do LVMH sở hữu như LV, Hermes, Hennessy,...

Từ khi về làm cho công ty IPP, Louis đã chứng tỏ khả năng của mình, làm rạng danh gia đình và đặc biệt là người bố Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ nhiều năm nay, chồng Tăng Thanh Hà đã được ông Hạnh tin tưởng giao phó quản lý, điều hành hoạt động của nhiều công ty thành viên trong số 18 thành viên trực thuộc IPP. Các công ty do Louis Nguyễn điều hành đang phân phối độc quyền nhiều sản phẩm thời trang hàng hiệu như Nike, Gap, Tommy Hilfiger,... với doanh thu lên tới hàng trăm triệu USD/ năm.

Vì có gương mặt hiền lành nên chồng Tăng Thành Hà bị vướng phải scandal giới tính

Dù cặp đôi này hạnh phúc là thế, những tin đồn hư thực vẫn liên tục bủa vây lấy đời tư của hai vợ chồng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn. Vào năm 2014, sau khi cả hai kết hôn được 2 năm, mạng xã hội bất ngờ rộ lên những tin đồn trong đó có scandal giới tính chồng Tăng Thanh Hà. Tin đồn xuất hiện trên một trang tin khai thác vấn đề giới tính của chồng "ngọc nữ" khiến nhiều người xôn xao.

Scandal giới tính chồng Tăng Thanh Hà đã khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí có kẻ cực đoan còn cho rằng giữa Tăng Thanh Hà và nhà chồng đại gia đã ký kết một "bản hợp đồng hôn nhân". Người ta cho rằng, Louis Nguyễn có vẻ ngoài quá hiền lành, dịu dàng khi so với cậu em trai nam tính, chuẩn men. Thậm chí, có người còn cho rằng đây là "kết hôn giả" vì Tăng Thanh Hà quá chăm chút chồng, như "chăm em bé"? Khi Louis Nguyễn vừa thi chạy 3km về tới đích, Hà Tăng đã tới đón chồng và lấy nước cho anh uống, lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Dù vậy, đây là một lý do vô cùng khiên cưỡng, bởi vợ chồng chăm sóc cho nhau thì có gì lạ đâu?

Hai người vẫn luôn hạnh phúc bên nhau suốt 10 năm qua

Gạt bỏ mọi tin đồn giới tính cũng như lục đục vì ly hôn, suốt 10 năm bên nhau, cặp đôi Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn hạnh phúc bên nhau. Cả hai vẫn thường xuyên du lịch, chụp ảnh check-in bên nhau đầy tình tứ, ngọt ngào. Cặp đôi còn có với nhau hai người con vô cùng đáng yêu, 1 trai 1 gái, gia đình nhỏ luôn đầm ấm, hạnh phúc bên nhau, bất chấp những lời đồn thổi, rèm pha thất thiệt.

Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc Hà Tăng ôm chồng giữa nơi đông người đầy hạnh phúc





Chi Nguyễn (t/h)