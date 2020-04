Chồng trút mưa dao đoạt mạng vợ đang say giấc vì… mâu thuẫn tiền bạc

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng vào rạng sáng nay, Công an tỉnh Long An cho biết: Đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Hồng (45 tuổi, ngụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân được xác định là bà Phan Thị Lan (39 tuổi, vợ Hồng).

Theo tin từ Zing new.vn, do mâu thuẫn chuyện tiền bạc nên tối ngày 3/4, ông Hồng và vợ đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Sau cuộc mâu thuẫn, mỗi người tản đi một nơi. Bà Lan vào phòng đi ngủ.



Cả đêm, Hồng không ngủ được vì chuyện cãi vã với vợ nên đến khoảng 4h sáng ngày 4/4, Hồng cầm dao đâm nhiều nhát vào người vợ đang ngủ say khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hồng chạy xe lên Công an xã Hựu Thạnh (huyện Hoài Đức) đầu thú. Ngay sau đó, Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường , tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Hiện đơn vị nghiệp vụ chưa có kết luận cuối cùng về việc khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Ảnh minh họa

Nói về nguyên nhân vụ án này, ông Nguyễn Văn Linh – Trưởng ấp 3B (xã Hựu Thạnh) cho biết, vợ chồng Hồng có một mảnh đất nằm trong khu quy hoạch và nhận được tiền đền bù. Có thể vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc nên Hồng xuống tay sát hại vợ.

Trước đó tại Hà Nội cũng xảy ra vụ chồng sát hại vợ giữa đêm. Cụ thể, khoảng 19h ngày 16/9/2019, Công an phường La Khê (Hà Đông) nhận được tin báo về vụ án mạng tại khu đất dịch vụ Cây Quýt, tổ dân phố 5. Cơ quan chức năng đến hiện trường xác đinh nạn nhân bị sát hại là chị N.T.H (SN 1981). Đáng chú ý, đối tượng gây án chính là chồng nạn nhân, Nguyễn Hải Hà (SN 1977).

Ngay lập tức, lực lượng chức năng khẩn trương phong tỏa hiện trường, đồng thời vận động hung thủ bỏ hung khí, về cơ quan Công an làm việc. Về nguyên nhân dẫn đến án mạng, theo lãnh đạo Công an phường La Khê (quận Hà Đông), vụ việc xảy ra do mâu thuẫn trong lúc ăn cơm nên chị H. bị chồng dùng dao sát hại.

Theo thông tin của người thân và nhân dân sống gần đó, vợ chồng Hà có hai người con. Đối tượng gây án có nhân thân tốt, công tác ở tổ dân phố.

Your browser does not support HTML5 video. Dùng búa sát hại vợ mới cưới



Xem thêm: Mâu thuẫn gia đình, chồng đâm vợ nguy kịch rồi bỏ trốn ở Nam Định

Nga Đỗ (t/h)