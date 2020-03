Chồng vướng vào lao lý vì không chịu buông tha cho vợ hậu ly hôn

Mặc dù đã ly hôn nhưng Chiến vẫn “theo dõi”, tìm đến nơi Quỳnh ở để đánh đập, chửi bới, thậm chí dọa giết mỗi khi không vừa ý một chuyện gì đó, nhất là tật ghen tuông vô lối. Đỉnh điểm vụ việc, Chiến đâm vợ trọng thương sau khi thấy cô đăng tấm hình mặc bikini lên mạng xã hội . Hậu quả, Quỳnh tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, còn Chiến đeo vào thân bản án 15 tháng tù giam.

Ly hôn rồi nhưng vẫn… cố ghen

Năm 2008, rất nhiều nam thanh nữ tú ở huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh ) ngưỡng mộ chuyện tình và đám cưới hoành tráng của Quỵnh và Chiến. Khi đó, Chiến là cán bộ Đội điều tra tổng hợp thuộc Công an huyện Kỳ Anh. Lấy được chồng là chiến sĩ Công an, Quỳnh hạnh phúc lắm. Cô cố gắng làm mọi điều tốt nhất để vụn vén cho gia đình nhỏ. Ngót nghét gần 10 năm nên vợ thành chồng, có với nhau 2 mặt con nhưng Quỳnh chợt nhận ra, cuộc sống hôn nhân chẳng viên mãn như cô tưởng tượng. Cưới nhau về chẳng bao lâu thì Quỳnh phát hiện Chiến có quan hệ ngoài luồng với không chỉ một mà rất nhiều người người phụ nữ khác.

Khi phát hiện ra, Quỳnh tỏ thái độ ghen tuông khiến cuộc sống của vợ chồng chìm ngập trong cãi vã, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. Những cuộc xung đột thường xuyên diễn ra khiến tình cảm vợ chồng phai nhạt, rạn nứt. Ban đầu chỉ là cãi vãi suông, xong rồi thì thôi nhưng càng ngày tính Chiến càng cục cắn, bắt đầu chuyển sang “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với vợ. Có nhiều lần, Chiến còn đánh mắng vợ ngay trước mặt con cái. Quỳnh khi đó cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết ôm con khóc cho qua.

Hậu ly hôn, Chiến vẫn cố làm tổn thương vợ cũ vì tính ghen tuông vô lối (ảnh minh họa)

Đến năm 2016, khi cảm thấy cuộc hôn nhân rơi vào vực thẳm, Quỳnh quyết định ly hôn. Tại TAND thị xã Kỳ Anh, HĐXX tuyên Quỳnh được quyền nuôi 2 đứa con nhỏ, Chiến phải trợ cấp hàng tháng phụ Quỳnh nuôi con. Nhưng 2 tháng sau ly hôn, Chiến bị ra khỏi ngành Công an vì tội Cố ý gây thương tích. Từ đó, Quỳnh không nhận được một đồng một cấc trợ cấp nào từ chồng cũ. Một thân một mình Quỳnh ngày đêm làm việc để có tiền nuôi con. Dẫu biết cuộc sống còn vô vàn khó khăn nhưng nhìn hai đứa con đang lớn từng ngày, Quỳnh tặc lưỡi cho qua mọi chuyện để cố gắng kiếm tiền nuôi con.

“Mặc dù về Pháp luật , chúng tôi đã ly hôn . Bản án có giá trị pháp lý rõ ràng nhưng anh ta (Chiến) chẳng hề ý thức được điều đó. Anh ta ngang nhiên xem tôi như vật sở hữu của cá nhân. Mặc dù mỗi người sống một nơi, ai cũng có cuộc sống tự do, độc lập nhưng Chiến vẫn thường xuyên “theo dõi” tôi. Anh ta tìm đến tận chỗ tôi ở để đánh đập, chửi bởi, thậm chí dọa giết tôi khi không vừa ý, nhất là cái tật ghen tuông vô cớ không bao giờ sửa đổi được. Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện ý tôi lại rùng mình khiếp sợ. Hắn giống như một con thú khát máu, không chịu buông tha con môi”, Quỳnh hãi hùng kể.

Đỉnh điểm bi kịch hậu hôn nhân là việc Chiến phát hiện Quỳnh đăng một tấm hình mặc bikini lên mạng xã hội. Máu ghen nổi lên, hắn tức tôi gọi điện, nhắn tin yêu cầu Quỳnh phải gặp mặt để nói rõ chuyện hình ảnh, bài viết đăng trên mạng xã hội. Vì biết tính chồng cũ, Quỳnh nhiều lần thoái thác, tránh gặp gặp. Hơn nữa, đã ly hôn rồi nên Quỳnh không có nghĩa vụ phải trình báo cho anh ta biết về cuộc sống riêng tư của mình. Điều đó là hoàn toàn phi lý, Quỳnh quyết không gặp chồng cũ.

Vợ trọng thương, chồng lãnh án 15 tháng tù

Quỳnh càng cố ý tránh mặt thì Chiến càng tức. Chiến cảm thấy bị xúc phạm, không được tôn trọng và nghĩ Quỳnh có bồ thật. Thế là, sáng ngày 25/9/2019, Chiến lái xe ô tô đến đón lõng vợ cũ tại một quán cà phê phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh. Thấy vợ cũ, Chiến lao vào chửi bới, hù dọa, duàng tay tát bôm bốp vào mặt Quỳnh mặc cho cô khóc lóc van xin. Chiến túm tóc, kéo lê, ép Quỳnh lên xe ô tô về nhà để “nói chuyện cho ra nhẽ”.

Biết rằng, nếu mình ngoan ngoãn theo Chiến về sẽ bị tấn công ác hơn nên Quỳnh cố gắng giằng co thoát khỏi bàn tay của gã chồng cũ cuồng loạn. Trong lúc gằng co, lôi kéo, Quỳnh bị xây xát nhiều chỗ trên người nên đã đến bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để thăm khám. Nhưng Chiến không chịu buông tha, tiếp tục bám theo Quỳnh đến bệnh viện. Nhân lúc Quỳnh ngồi chờ ở phòng khám, Chiến chạy vào lôi cô ra hành lang bệnh viện tiếp tục đấm đá, cầm cán ô đánh vào người vợ cũ. Bị đánh đau, Quỳnh cố sức bỏ chạy nhưng Chiến lại đuổi theo. Một lần nữa hắn túm tóc Quỳnh lôi lên xe bán tải của hắn.

Mọi người ở bệnh viện thấy vậy chạy lại can ngăn thì Chiến rút kéo thủ sẵn trong túi quần ra dọa, đồng thời đâm mạnh vào đùi Quỳnh. Đau đớn, Quỳnh chẳng cố vùng vẫn nữa, cô khụy xuống để mặc Chiến kéo lê. Chỉ đến khi Công an xuất hiện, Chiến mới chịu thả Quỳnh ra và lao lên ô tô chạy trốn. Trong quá trình trốn chạy, Chiến dằn vặt về những việc mình đã làm nên quyết định ra đầu thú. Hơn 20 ngày sau (18/10/2019), Chiến đến Công an thị xã Kỳ Anh đầu thú. Sau quá trình lấy lời khai, đợi kết quả giám định thương tật, Công an thị xã Kỳ Anh hoàn thiện hồ sơ, chuyển các cơ quan tố tụng cùng cấp tiến hành xử lý vi phạm của Chiến.

Chiến lĩnh án 15 tháng tù giam vì tội Cố ý gây thương tích





Chiều ngày 20/2/2020, Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức phiên tòa xét xử Nguyễn Quyết Chiến (SN 1985, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1984, trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh). Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Chiến 15 tháng tù giam. Về án dân sự, HĐXX yêu cầu bị cáo bồi thường 29 triệu đồng cho nạn nhân. Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Chiến cúi mặt đi về nơi giam giữ không dám nhìn mặt vợ cũ, không dám nhìn mặt người thân. Có lẽ, những tháng ngày ở trong phòng tạm giam chờ xét xử, Chiến đã ăn năn, hối hận về hành vi cuồng ghen vô lối của mình với vợ cũ. Có lẽ, từ giờ Chiến chẳng dám đối mặt với hai đứa con thơ của mình nữa.

Trên thực tế, có rất nhiều người vợ dù đã ly hôn vẫn phải sống trong sợ hãi vì bị chồng cũ đeo bám, quản thúc, ghen tuông, đánh đập, thậm chí là bị dọa giết. Những gã chồng đeo bám, có kẻ ít học có kẻ học nhiều, có kẻ là cán bộ, có kẻ từng là ông chủ lớn… và có kẻ như Quyết, từng phục vụ trong ngành Công an, hiểu luật nhưng vẫn phạm luật để cuối cùng phải trả giá bằng những ngày tháng tù tội.

Luật pháp công nhận cho hai người là vợ chồng hợp pháp thì luật pháp cũng là nơi đảm bảo quyền của vợ và chồng sau ly hôn. Đã ly hôn, tức là đã chấm dứt mối quan hệ vợ chồng ràng buộc về mặt pháp luật, hủy bỏ mọi trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm hôn nhân và nhiều ràng buộc dân sự khác. Khi đó, cả người vợ và người chồng đều có cuộc sống độc lập, tự do, không liên quan gì đến nhau. Thế nhưng, trong xã hội này còn rất nhiều người như Chiến, nhiều người không hiểu hoặc cố tình không hiểu điều này. Họ đã vô tình hoặc cố ý làm tổn thương vợ/chồng cũ lẫn con cái và các mối quan hệ xung quanh. Thậm chí gây ra những vụ việc vi phạm pháp luật, có khi sa chân vào vòng lao lý. Vụ án này giống như một lời cảnh tỉnh cho những ai có hoàn cảnh tương tự. Thái độ ứng xử với vợ/chồng cũ không chỉ gói gọn trong chuyện tình cảm mà nó còn liên quan đến vấn đề vi phạm luật pháp.

Nga Đỗ (t/h)