Chủ cơ sở tang lễ ở Thái Bình: Đường Nhuệ trích 1 phần tiền “phế” hỏa táng để… làm từ thiện

Liên quan đến vụ vợ chồng Đường Nhuệ và đàn em, Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang mở rộng điều tra. Trong quá trình điều tra, một loạt các sai phạm của vợ chồng Đường Nhuệ cùng đàn em bị phanh phui. Trong đó đáng chú ý nhất là vụ việc thu tiền hỏa táng của nhân dân trong tỉnh.

Trước đây, dịch vụ tang lễ ở Thái Bình còn ít nên không cạnh tranh lành mạnh, không xô xát, va chạm. Nhưng đến năm 2017 khi hai cơ sở tang lễ trên địa bàn xảy ra tranh chấp mâu thuẫn thì một trong số đó nhờ Đường Nhuệ vào can thiệp. Kể từ đó, lĩnh vực này bị Đường Nhuệ và đàn em thâu tóm.

Hình ảnh Đường Nhuệ trước khi bị bắt

Phía đài hóa thân ở Nam Định có thời gian ủy quyền cho công ty Thành Phát sang tỉnh Thái Bình đặt văn phòng để tuyên truyền, điều hành dịch vụ. Văn phòng này hoạt động được hơn 1 năm thì bị Đường Nhuệ chèn ép, buộc phải di chuyển đi nơi khác. Đường Nhuệ nắm độc quyền đưa người chết đi hỏa táng.

Sau khi Đường Nhuệ bị bắt, ông Cao được mời lên đề nghị hợp tác về hoạt động thu chi tiền bạc trong suốt thời gian hắn làm bảo kê. Ông Cao thừ nhận việc Đường Nhuệ thu tiền 500.000 đồng/ca đưa người đi hỏa táng từ các cơ sở dịch vụ. Số tiền này tính vào chi phí do gia đình người chết phải chịu.

Số tiền Đường thu được hàng tháng sẽ trích một phần nhỏ chi cho việc anh em họp hành, cafe, ăn uống. Số dư còn lại anh ấy bảo sẽ làm công tác từ thiện, bản thân anh Đường cũng từng nói với chúng tôi không muốn mang tiếng là ‘ăn của người chết’. Nhưng việc anh ấy đem tiền làm từ thiện hay không chúng tôi không bao giờ biết được đã làm như thế nào? ở đâu?”, ông Cao cho hay.

Khi chủ cơ sở dịch vụ đến nộp “phế” hỏa táng cho Hiệp hội tang lễ của Đường Nhuệ cũng chỉ được thông báo bằng miệng chứ không có giấy tờ gì. Trong khi đó, ông Cao thống kê trung bình mỗi tháng ở Thái Bình có khoảng 300 – 350 ca cần hỏa táng.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Giám đốc công an tỉnh Thái Bình nói gì khi bắt được đại gia Đường Nhuệ