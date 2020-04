Chủ đại lý thức ăn gia cầm tự ý xông vào trang trại tắt camera, bắt hàng nghìn con vịt để trừ nợ

Liên quan đến vụ vợ chồng trang trại vịt tố cáo chủ đại lý thức ăn gia cầm bắt trộm vịt, ngày 21/4, Công an huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trúc (56 tuổi; ngụ thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo quy định của Pháp luật

Theo nội dung của đơn tố cáo, năm 2018, vợ chồng anh Lê Văn Hiền (37 tuổi) chị Nguyễn Thị Hường (32 tuổi) ngụ tại xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân mua 5.000 con vịt về trang trại để chăn nuôi.

Trong thời gian đó, vợ chồng anh Hiền có đến đại lý thức ăn gia cầm Huy Hùng do bà Nguyễn Thị Trúc là chủ để nhập thức ăn về cho vịt ăn. Vì vốn liếng không dư giả nên vợ chồng anh Hiền có khất tiền thức ăn gia cầm bà Trúc.



Đến khi số nợ lên đến 127 triệu đồng thì bà Trúc dừng cung cấp thức ăn Đến khi số nợ lên đến 127 triệu đồng thì bà Trúc dừng cung cấp thức ăn gia cầm cho vợ chồng anh Hiền. Đồng thời yêu cầu vợ chồng anh Hiền phải thu gom trả số tiền trên.

Đàn vịt nhà anh Hiền

Vì không có tiền trả nợ luôn nên vợ chồng anh Hiền xin bà Trúc trả trước 27 triệu đồng. Số tiền 100 triệu đồng còn lại mỗi tháng sẽ trả dần 10 triệu đồng. Song bà Trúc không đồng ý với phương án trên. Bà Trúc yêu cầu trả trước 27 triệu còn 100 triệu mỗi tháng sẽ cho người qua lấy lãi 6 triệu đồng.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà khoảng 10h ngày 3/8/2019, bà Trúc cùng chồng, con và người làm đến trang trại của vợ chồng anh Hiền tự ý phá khóa, bắt hai xe vịt và lấy đi xe thức ăn cho vịt. Thời điểm đó, vợ chồng anh Hiền đi làm trong núi không có nhà.



Trước lúc bà Trúc cùng người làm đến bắt vịt, lấy cám họ đã tắt camera của trang trại. Sau khi bà Trúc chở cám và vịt đi, họ còn buộc con gái 13 tuổi của ông Hiền ký vào giấy xác nhận.

Đến chiều cùng ngày, vợ chồng anh Hiền trở về thấy bị mất vịt và cám nên đã mở camera an ninh ra xem thì không phát hiện việc bà Hiền cho người bắt vịt, lấy cám. Tuy nhiên, con gái vợ chồng anh Hiền đã nhanh trí dùng điện thoại ghi lại việc làm trên của bà Trúc và người làm.

Sau khi có bằng chứng xác thực về việc trên, vợ chồng anh Hiền đã làm đơn tố cáo bà Trúc cưỡng đoạt tài sản lên Công an huyện Hoài Ân.

Your browser does not support HTML5 video.

Kinh hoàng những kiểu siết nợ tín dụng đen ngày cuối năm

Nga Đỗ (t/h)