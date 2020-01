Thấy khách mua chai nước rồi trả tờ tiền 500.000 đồng, chủ quán lao vào đánh túi bụi và đây là lý do

Sau khi nhận tờ tiền 500.000 đồng, chủ quán dùng tay vò mạnh sau đó cùng nhóm người lao vào đánh khách túi bụi. Phải đến khi công an vào cuộc xử lý, sự việc mới được làm sáng tỏ.

Mới đây, trên địa bàn phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM đã xảy ra một vụ hành hung hy hữu. Một người đàn ông ghé vào quán nước để giải khát, sau đó lại bị đánh túi bụi vì trả bằng tờ tiền 500.000 đồng.

Người đàn ông ngoài 30 tuổi bị nhóm đối tượng vây đánh túi bụi. Ảnh: Dân Trí

Theo nguồn tin trên báo Giao Thông, sự việc xảy ra vào lúc 17h chiều qua ngày 8/1. Thông tin ban đầu cho thấy, thời điểm trên, người đàn ông mặc áo xám đi xe máy đến một quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn gần cầu vượt Tỉnh lộ 10. Tại đây, người này mua một chai nước suối và đưa tờ tiền 500.000 đồng cho chủ quán trả lại.

Sau khi nhận tờ tiền từ tay khách, chủ quán liền vò mạnh để kiểm tra. Cho rằng đây là tiền giả , chủ quán và khách đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Lúc này, một nhóm khoảng 3-4 người đàn ông lao vào vây đánh vị khách trên. Sau khi đánh đập khách túi bụi, chủ quán và nhóm người đưa khách đến văn phòng Khu phố 3 ở gần đó để làm việc.

Nhóm người đưa người đàn ông lên cơ quan chức năng làm việc. Ảnh: Báo Giao Thông

Sau đó, lực lượng công an phường Tân Tạo A cũng đã nhanh chóng có mặt giải quyết vụ việc. Tại cơ quan công an, vị khách cho biết tờ tiền 500.000 đồng có được trong quá trình buôn bán. Trên người vị khách này, cơ quan công an cũng không phát hiện tờ tiền mệnh giá lớn nào khác.

Đáng nói, sau khi kiểm tra, cơ quan công an xác định tờ tiền 500.000 đồng là tiền thật. Số tiền này sau đó được trao trả lại cho nạn nhân.

Sau khi sự việc được làm sáng tỏ, nhiều người chứng kiến tỏ ra vô cũng bức xúc vì chủ quán và nhóm người đã hành hung người đàn ông vô cớ.

