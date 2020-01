Chủ quan miếng da nhỏ sần sùi, sau 3 năm người đàn ông tá hỏa khi biết mình mắc ung thư

Theo thông tin từ Bệnh viện Nữ bá tước Chester ở Anh, đơn vị đã phẫu thuật, loại bỏ thành công tế bào ung thư của người đàn ông nói trên. Việc làm này đã gây nên một lỗ hổng của vết thương lớn trên lưng, nhưng sau đó, các bác sĩ đã sử dụng da đùi của bệnh nhân để ghép vào.

Theo lời bệnh nhân, trên lưng ông có một miếng da nhỏ, sần sùi nhưng không đau đớn nên chủ quan không đi khám, trong suốt 3 năm. Tuy nhiên, đến một ngày, ông phát hiện, lớp da nhỏ ngày nào đã biến thành chiếc "sừng rồng" dài 14 cm, đường kính 5,8 cm, khô cứng, có màu nâu và xù xì, ông mới đến bệnh viện để loại bỏ nó.

Hình ảnh tế bào lớp da của người đàn ông mắc ung thư tế bào vảy (Ảnh: Daily Mail)

Tại bệnh viện, sau khi đươc các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm cần thiết và kết luận, ông đang mắc ung thư vảy (SCC), lúc đó ông mới tá hỏa, sợ hãi.

Ung thư tế bào vảy (Squamous cell carcinoma – SCC) là ung thư khởi phát từ tế bào các lớp biểu bì của da và niêm mạc, chiếm khoảng 20% các ung thư da và đứng hàng thứ hai sau ung thư tế bào đáy. Ung thư tế bào vảy có thể xâm lấn và di căn xa.

Căn bệnh này xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng đa phần vùng da bị tổn thương đều có hiện tượng chóc vảy, khô giòn hoặc có thể bị đỏ và viêm. Trong một vài trường hợp bệnh nhân sẽ cảm thấy đau buốt hoặc chảy máu. Tờ Daily Mail cho biết, ung thư tế bào vảy phát triển chậm và có thể chữa trị được, nếu phát hiện và điều trị sớm trước khi tế bào ung thư kịp phát triển lớn, biến thành "sừng rồng".

Trường hợp của bệnh nhân này ủ bệnh trong 3 năm và chưa thông qua bất kỳ điều trị nào, căn bệnh đã lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Bệnh dễ phát triển tại các vị trí để hở như đầu, tai, cổ và mu bàn tay, nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh là do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Thế nhưng, người đàn ông này cho biết, mình không hay đi nắng và gia đình ông cũng không ai có tiền sử mắc ung thư da. Tóm lại, dù thế nào, mọi người cũng không nên chủ quan, xem thường các biểu hiện khác lạ của cơ thể và cần đến bệnh viện khi phát hiện điều gì bất thường.





Minh Tú (t/h)