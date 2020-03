Chân dung chủ quán dùng chích điện tra tấn cô gái 20 tuổi ở Đồng Nai gây phẫn nộ dư luận

Công an TP Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thế Diện (26 tuổi, cư trú huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) – chủ quán cà phê dùng chích điện tra tấn nữ tiếp viên để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Như đã đưa tin, P.T.K.A. (2000, quê Tây Ninh ) đi từ Tây Ninh xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) để tìm việc làm. Do nhẹ dạ cả tin nên đã bị gã xe ôm đưa đến quán cà phê tên “Cà phê Quán” (khu phố 7A, phường Long Bình, TP Biên Hòa) làm gái bán hoa mà không hề hay biết.

Tại đây, chủ quán ép A. phải “chiều khách tới Z” vì đã “mua” cô với giá 2 triệu đồng từ tay xe ôm. Mỗi lần có khách đến muốn mua dâm thì vợ chồng chủ quán sẽ gọi A. đến phục vụ với giá 300.000 đồng/lượt. Vợ chồng chủ quán sẽ trực tiếp thu và giữ tiền.

Đối tượng diện đã dùng roi chích điện tra tấn nạn nhân vì không chịu tiếp khách

Vì không thể chịu được cảnh nhục nhã và công việc đáng ghê tởm này nên A. đã tìm cách bỏ trốn khỏi quán thì bị ông bà chủ phát hiện. Họ đánh đập, dùng roi chích điện khắp cơ thể nạn nhân dù cô gái đã gào khóc van xin. Sau đó do thấy nạn nhân bất tỉnh, sức khỏe có dấu hiệu đi xuống nên mới dừng tay. Cũng theo lời A., cô không biết ai đã đưa mình vào bệnh viện cấp cứu.

Theo tin từ báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ngay khi nhận được tin báo về vụ việc trên, Công an TP Biên Hòa đã vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng Diện – chủ quán “Cà phê Quán”.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết, Diện khai, chị T. xin vào làm nhân viên trong quán từ cách đây khá lâu. Do gặp tình trạng kinh doanh vắng khách nên Diện thống nhất với chị A. về việc vừa bán cà phê giải khát vừa kích dục cho khách hàng nam nếu có nhu cầu. Mỗi lần kích dục có giá 150.000 đồng, Diện sẽ giữ lại 50.000 đồng.

Đến khoảng giữa tháng 2/2020, Diện thấy T. không chịu tiếp khách nên đã sử dụng roi điện tự chế từ vợt muỗi điện, dây dài khoảng 80cm và tuýp sắt dài 80cm để đánh nữ tiếp viên.

Bệnh nhân vị tổn thương nghiêm trọng do bị tra tấn dã man

Tiếp đến ngày 7/3 do nghi ngờ A. lấy trộm tiền và không chịu kích dục cho khách nên Diện tiếp tục lấy tuýp sắt đánh liên tiếp vào chân A. gây bầm tím. Đến chiều 10/3, có khách nam đến quán uống nước và có nhu cầu kích dục nên Diện bảo A. lên bán nước và chiều khách nhưng nữ tiếp viên không đồng ý. Trong lúc tức giện, Diện lấy sợi dây điện gập đôi lại quất liên tiếp vào người nạn nhân. Chưa dừng lại, đối tượng còn dùng chân phải đá mạnh vào bên mạn sườn phải của nạn nahan.

Đêm cùng ngày, A. kêu đau, khó thở và ngất xỉu nên Diện cùng một số nhân viên khác đã chở nạn nhân đến bệnh viện Sing Mark cấp cứu. Nhưng do vết thương nặng nên bệnh viện đã chuyển bệnh nhân sang bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Hiện tại, Công an TP Đồng Nai đã thu giữ được hung khí gây án là tuýp sắt, sợi dây điện và một roi điện tự chế. Công an cũng tiếp tục lấy lời khai và đợi kết quả kiểm tra thương tật của bệnh nhân.

Về tình hình sức khỏe của bệnh nhân , theo bác sĩ điều trị: Bệnh nhân được xác định bị vỡ lá lách, dập thận trái, gãy xương sườn số 2,3,4,5,6,7,8,9,10, xuất huyết ở bụng. Ngày 11/3, bệnh nhân được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai trong tình trạng hoảng loạn tâm lý. Sau khi thăm khám, kết luận: tràn dịch màng phổi – Gãy mõm vai C6 - Nứt đầu ngoài xương sờn đòn bên trái – gãy xương sườn 6 bên phải – Gãy cũ toàn bộ xương sườn bên trái và nhiều xương sườn bên phải. Hiện sức khỏe đang dần ổn định, có thể ăn uống được.

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai

