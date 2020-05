Vợ mới cưới bỏ đi cùng 2 lượng vàng, cái kết đau đớn của chú rể miền Tây “yêu nhanh, cưới vội”

Cách đây vài ngày, cư dân thay nhau chia sẻ bài viết về việc một cô dâu miền Tây “mất tích” cùng 2 cây vàng nhà chồng cho sau 4 ngày cưới hỏi. Theo xác minh, cô dâu là H.T.T (20 tuổi, ngụ tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Còn chú rể trong câu chuyện bi hài này là anh L.V.P. (28 tuổi, ngụ tại xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ).

Cuộc hôn nhân từ mai mối

Chiều ngày 6/5, trên mạng xã hội facebook xuất hiện bài đăng với hàng nghìn lượt chia sẻ có nội dung: “Đàng trai Gò Công, Nguyễn Việt Khái…. Hởi ơi lắm chuyện lạ đời. Tân hôn 4 bữa trốn rồi cô dâu, 2 cây vàng đó còn đâu. Nhà trai mếu máo yêu cầu công an… Rồi tắt máy, online Facebook nhắn tin vì hoàn cảnh nợ nần mà ra đi…". Ngoài nội dung trên, chủ tài khoản facebook còn đăng tải đơn yêu cầu của gia đình nhà trai cùng hình cưới của cô dâu và chủ rể trong câu chuyện trên.

Liên quan đến thông trên, mới đây, ông Trương Minh Cần – Trưởng Công an thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình bà L.T.N (47 tuổi, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân) về việc chị H.T.T. (con dâu bà N, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) bỏ nhà đi sau 4 ngày cưới. Theo ông Cần, cả hai bên nhà trai và nhà gái đến trình báo, nhưng do vụ việc xảy ra tại xã Nguyễn Việt Khoái (huyện Tân Phú) nên đơn vị đã hướng dẫn gia đình về địa phương trình báo theo đúng quy định Pháp luật

Chị T. bỏ đi sau 4 ngày cưới cùng 2 lượng vàng nhà chồng cho

Theo lời ông Cần, ngày 1/5, gia đình bà N. tổ chức đám cưới cho con trai là anh L.V.P. cùng chị T.. Sau hôn lễ, chị T. về nhà chồng ở ấp Gò Công sinh sống. Đến khoảng 13h30 ngày 5/5, chị T. hỏi gia đình chồng cho đi uống nước cùng bạn ở gần nhà và được gia đình đồng ý. Nhưng sau đó, một người hàng xóm đến thông báo cho bà N. biết đã nhìn thấy con dâu bà mang đồ bỏ đi. Ngay lập tức, bà N. cùng người thân đến quán nước để tìm kiếm nhưng không thấy con dâu đâu cả. Theo lời bà N., con dâu mang theo 2 lượng vàng (gồm 12 chỉ vàng 18K và 8 chỉ vàng 24K) được gia đình cho làm sính lễ trong ngày cưới. Sau khi cô dâu bỏ đi, nhà trai có đến nhà thông gia để tìm nhưng được trả lời là T. không về nhà nên cả hai gia đình đến Công an trình báo sự việc.

Phía Công an xã Nguyễn Việt Khái cho hay, đơn vị đã tiếp nhận được đơn trình bào từ gia đình bà N. và đang tổ chức lực lượng điều tra, làm rõ. Theo chia sẻ của Công an xã, người dân địa phương nói anh P. là người sống hòa đồng, hiền lành và được làng xóm yêu quý. Anh P. là một trong số ít thanh niên trong ấp có nghề đi biển giỏi. Trước đây khi chưa lấy vợ, anh chí thú làm ăn, phụ giúp gia đình . Từ trước đến nay chưa ai nghe thấy điều tiếng gì về việc anh chơi bời, lêu lổng.

Nói về cuộc hôn nhân của anh trai mình, chị T.L. cho biết, thông qua mai mối, anh P. và chị T. quen nhau. Sau đó gặp gỡ và tìm hiểu trong vòng 1 tháng và quyết định tiến tới hôn nhân. Đến ngày 1/5 thì gia đình tổ chức cưới hỏi đàng hoàng giống như bao cặp đôi khác. “Qua mai mối, gia đình tôi có đến nhà họ chơi mấy lần. Anh P. và chị T. đồng ý nên gia đình tổ chức cưới, đâu ngờ sự vụ như vậy. Hiện anh P. bị sốc và buồn, không chịu tiếp xúc với ai”, chị L. chia sẻ.

Cái kết đắng của chuyện “yêu nhanh, cưới vội”

Cũng theo người em gái chú rể, sau khi chị dâu bỏ đi, gia đình nhiều lần gọi điện nhưng T. không bắt máy. Vì không có cách nào lần ra T. nên đành đăng lên facebook tìm kiếm. Sau đó, T. có nhắn tin cho anh P.. “Lúc này anh tôi đi làm, bỏ điện thoại ở nhà nên tôi trả lời tin nhắn và năn nỉ chị quay về, chuyện vàng bạc gia đình bỏ qua hết hai vợ chồng làm lại từ đầu. Nhưng chị ấy không đồng ý”, chị L. cho hay.

Chị L. khẳng định, chính chị là người đăng thông tin trên lên mạng xã hội và khi mạng xã hội xôn xao thì chị T. mới chịu gọi điện thoại về cho gia đình thắc mắc tại sao lại đăng lên mạng xã hội. Cũng theo chị L., người chị dâu trẻ tuổi nói, chuyện vòng vàng xem như cho mượn, từ từ làm ăn rồi trả lại. “Chị ấy còn gọi điện thoại về cho mẹ tôi, nói là khi đi uống nước sợi dây chuyền bị đứt mất. Mẹ tôi hỏi sao không gọi mọi người đến tìm, chị ấy nói còn đâu cho mẹ tìm. Mẹ tôi cũng khuyên chị ấy quay về. Hai người nói qua nói lại một lúc, mẹ tôi có nói con làm như vậy là lừa đảo thì chị dâu tôi cúp máy”, chị L. kể.

Nội dung tin nhắn được cho là H.T.T. nói sẽ đi làm kiếm tiền trả vàng lại cho nhà chồng

Người nhà chú rể chia sẻ thêm, chú rể từng kể lại là đêm trước khi bỏ đi, cô dâu hỏi xin chồng 10 triệu để đi chữa sẹo trên mặt nhưng chú rể trả lời từ từ sẽ cho. Điều đáng nói, trước và sau đám cưới, gia đình có nhắc đi làm giấy đăng ký kết hôn nhưng T, nói mình không có chứng minh thư nhân dân nên chưa làm được.

Câu chuyện bi hài của chú rể trên chính là một khía cạnh của chuyện “yêu nhanh, cưới vội”. Khi chưa hiểu hết về hoàn cảnh của nhau, về tính cách, con người đã vội lao vào cưới xin để dẫn đến kết cục bị “cú lừa nhớ đời”. Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung - Giảng viên kỹ năng sống Trung tâm Đào tạo Kỹ năng sống Ý Tưởng Việt cho biết, hiện nay có nhiều người trẻ chọn cách “yêu nhanh, cưới vội” để nhanh chóng lấp đầy chỗ trống trong lòng hoặc để vừa lòng gia đình hay lập gia đình sẽ chuyên tâm làm ăn… Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm.

Bởi hôn nhân được bồi đắp từ rất nhiều yếu tố, đó là tình yêu, sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ. Khi không có những thứ đó thì hôn nhân chỉ giống như một tấm áo giấy có thể rách bất kỳ lúc nào. Khi cuộc hôn nhân xuất phát từ một mục đích vụ lợi nào đó thì sẽ nhanh chóng tan giã. Giống như chuyện, chị T. chỉ đợi đến khi nhận được sính lễ của gia đình nhà chồng là 2 cây vàng thì sẽ “cao chạy xa bay” để lại cho người chồng mới cưới, gia đình chồng nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Vì thế, các bạn trẻ đừng vội vã “yêu nhanh, cưới vội”, hãy cho bản thân thời gian để tìm hiểu, để biết cách chọn đúng người, đúng thời điểm để đầu tư tình cảm đúng nơi đúng chỗ, để thu được trái ngọt yêu thương đúng như mong đợi.

Nga Đỗ (t/h)