Chủ tịch Hà Nội: Kịch bản tốt nhất là đại dịch kéo dài thêm 3 tháng

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo thành phố sáng 17/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảnh báo hiện tượng tái nhiễm virus đã xảy ra ở nhiều nước như tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Ông nói: "Chúng ta không lạc quan vội mà cần tiếp tục công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và những điều kiện để ứng phó nhanh nhất với dịch bệnh này".

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung dẫn thông tin từ nghiên cứu, đánh giá do một số chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đã tham gia cộng tác với Hà Nội trong thời gian qua về 3 kịch bản của dịch bệnh.

Kịch bản thứ nhất là đại dịch sẽ kéo dài thêm khoảng 3 tháng và được khống chế, kiểm soát trên phạm vi toàn cầu. Ông Chung nhận định, đây là kịch bản tốt nhất đối với mọi quốc gia, dù ít nhiều bị ảnh hưởng nhưng sau đó các hoạt động kinh tế trở lại bình thường. Các trường học và công sở sẽ mở cửa trở lại, hoạt động kinh doanh buôn bán, giao thông, du lịch, khách sạn, nhà hàng dần khôi phục.

Theo kịch bản này, đa phần các nước bị ảnh hưởng và thiệt hại nhưng thiệt hại sẽ sớm được khắc phục theo thời gian.



Khi đó virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được coi như một loại cúm mùa, không loại trừ được hoàn toàn nhưng có thể sống chung.



Hầu hết quốc gia và kinh tế thế giới bước vào giai đoạn suy thoái, con người sống trong điều kiện khắc khổ nhưng vẫn phải dành nguồn lực đáng kể để phòng, chống dịch bệnh.

Kịch bản thứ ba cũng là tồi tệ nhất nếu COVID-19 tiếp tục lây lan với tốc độ như hiện nay trong một thời gian dài, bất chấp các biện pháp mà nhiều nước đang áp dụng; số ca nhiễm, số người chết vẫn duy trì đều đặn ở mức cao.

Theo kịch bản này, số người chết do COVID-19 có thể tăng lên 1 triệu người, hàng chục triệu người có khả năng lây nhiễm khiến hệ thống y tế công cộng, hệ thống phòng dịch các nước thất thủ.

Khi đó, nền kinh tế thế giới bị tàn phá nghiêm trọng, trình độ phát triển của nhân loại bị tụt hậu hàng thập kỷ, đi kèm nghèo đói, bệnh tật, bạo lực hoành hành.

"Chúng ta hy vọng điều tốt đẹp nhất là sẽ không phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất", ông Chung chia sẻ.

Vận dụng trở lại với thủ đô Hà Nội, sau dịch COVID-19, có thể tất cả các lý thuyết về kinh tế đều đảo lộn, thay đổi. Cho nên, Chủ tịch UBND TP yêu cầu phải thực hiện nhiều biện pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội



Trước mắt, các quận huyện phải lên phương án nối lại hoạt động sản xuất, đảm bảo năng suất của vụ xuân hè và tăng cường chăn nuôi; chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai.

Lãnh đạo thành phố giao sở GD&ĐT, nghiên cứu mở rộng học trực tuyến, làm việc với Bộ để công nhận kết quả bằng hình thức học trực tuyến đồng thời có phương án kỹ càng cho học sinh quay trở lại trường học; tổ chức tốt các kỳ thì theo hướng giảm môn thi, giảm số lượng bài thi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thi.

Chủ tịch UBND TP đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền để người dân tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng, công tác phòng dịch và những công việc bắt buộc phải làm.



“Kể cả thời gian tới khi hết cách ly thì người dân vẫn phải đeo khẩu trang, phải trở thành một thói quen và việc làm bắt buộc trong thời gian dài” .



Các cơ quan ban ngành tăng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán bằng thẻ; hạn chế các hoạt động tụ tập đông người.



Chủ tịch UBND TP cũng khuyên mọi người không nên bắt tay nhau, rửa tay và thường xuyên vệ sinh cửa ra vào ở tất cả mọi nơi, đặc biệt là phải hạn chế chia sẻ đồ ăn.

Khoảnh khắc SARS-CoV-2 xâm nhập và tấn công tế bào khỏe mạnh