Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tổ chức trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại một số cửa ngõ vào Thủ đô

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội từ oh ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình , thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, Thành phố cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra đường trong trường hợp cần mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm cách ly toàn dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Biện pháp “cách ly” lúc này sẽ có tác dụng rất lớn, có tính quyết định đến việc ngăn chặn, không cho dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, lan rộng ra nơi công cộng.



Đặc biệt, mỗi gia đình, mỗi cá nhân chú ý tự rà soát mọi hoạt động của cá nhân, người thân trong gia đình, hàng xóm, bạn bè, có bất cứ mối liên hệ nào tới ổ dịch tại Đặc biệt, mỗi gia đình, mỗi cá nhân chú ý tự rà soát mọi hoạt động của cá nhân, người thân trong gia đình, hàng xóm, bạn bè, có bất cứ mối liên hệ nào tới ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai hoặc người thân từ vùng dịch về nước thì ngay lập tức cách ly tại nhà và khẩn trương khai báo y tế tự nguyện, thông tin ngay để được lấy mẫu xét nghiệm, vì hiện nay, trên địa bàn thành phố tất cả những ai đã có mặt, tiếp xúc đi đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến ngày 28/3 hoặc tiếp xúc với những người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian qua sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Mọi người hãy tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, bảo đảm Sức Khỏe , an toàn cho người lao động.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu tổ chức thêm các trạm xét nghiệm nhanh ở một số cửa ngõ vào TP

Trong chỉ thị 05 cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND TP Hà nội giao cho Sở Y tế phối hợp với Công an TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực bằng mọi giải pháp xử lý triệt để "ổ dịch" tại Bệnh viện Bạch Mai; tranh thủ từng giờ, từng phút để áp dụng các biện pháp cách ly tại nhà đối với tất cả trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, học sinh từng đến học tập, thực tập và có giao dịch như thăm thân, người bệnh nội trú, chăm sóc người nhà điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, lập tức cách ly y tế tại nhà. Trong quá trình cách ly không tiếp xúc với người nhà, đeo khẩu trang, mở cửa phòng cho thoáng đồng thời khẩn trương tự khai báo y tế và liên hệ ngay với các cơ sở y tế tại phường, quận nơi cư trú để được lấy mẫu xét nghiệm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Y tế phối hợp với Công an TP lập danh sách các trường hợp liên quan hoạt động của Công ty Trường Sinh và các công ty có cung cấp tất cả các dịch vụ khác cho Bệnh viện Bạch Mai. Chú ý đến các nhân viên đã đi đến làm việc, giao dịch với Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10-3-2020 đến 28-3-2020 có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh

Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tổ chức các trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân đã từng thăm người nhà, điều trị, đặc biệt là người có tiếp xúc các trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai hoặc có yếu tố đi từ các nước vùng dịch về TP từ ngày 10/3 đến 28/3 phải tự cách ly và thông báo để lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, tổ chức các trạm xét nghiệm nhanh tại một số cửa ngõ chính vào TP Hà Nội.

