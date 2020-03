Chủ tịch HĐQT công ty điện gió vi phạm nghiêm trọng vì chỉ đạo nhân viên đi cách ly thay

Tờ Thanh Niên đưa tin, đêm 8/3, sau khi có thông tin 4 người trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội vào Huế (chuyến bay có hành khách nhiễm COVID-19) có mặt ở Khe Sanh (H. Hướng Hóa), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị lập tức có mặt đưa 4 người này đi cách ly. Tuy nhiên, trong quá trình cách lý, cơ quan chức năng phát hiện 1 trong 4 người Hà Nội đi trên chuyến bay VN1547 đã đánh tráo nhân viên đi cách ly thay mình.

Đến chiều ngày 9/3, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận, 1 trong 4 người mà cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cách ly đi trên chuyến bay, lưu trú tại TT.Khe Sanh (H.Hướng Hóa) đã bị "đánh tráo".

Một trong số bốn người bị cách ly là giả

Theo ông Hùng, sau khi lực lượng chức năng tỉnh phát hiện thì lập tức sử dụng các biện pháp quyết liệt và người này đã tự ra trình diện để cách ly. Ông Hùng cũng nói, sự việc này sẽ được Công an giải quyết.

“Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng, vi phạm pháp luật và không thuộc thẩm quyền của ngành y tế. Chúng tôi chỉ có thẩm quyền cách ly để bảo toàn tính mạng cho họ và cho cộng đồng. Còn người ta vi phạm thì các cơ quan Pháp luật hạ hồi phân giải”, ông Hùng trả lời tờ Thanh niên.

Liên quan đến sự việc trên, trưa ngày 9/3, thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an H. Hướng Hóa cũng xác nhận sự việc trên là có thật. Đồng thời cho rằng, đây là việc làm rất đáng lên án và nên xử lý nghiêm.

Tờ Thanh Niên cũng đưa tin thêm, lực lượng an ninh của Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, người đã thực hiện việc chỉ đạo cấp dưới đi cách ly thay là ông L.T.H. – Chủ tịch HĐQT Công ty P.Đ, đang triển khai một dự án điện gió ở H. Hướng Hóa.



Hiện những người này đang được cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị

Được biết, khi ra trình diện, ông H. đi cùng tài xế riêng. Hiện 4 người được cách ly là N.T.L, N.B.S, N.M.Đ, L.T.H (cùng trú tại Hà Nội), kể cả người bị đánh tráo vẫn tiếp tục phải bị cách ly.

Tính đến ngày 9/3, tại Việt Nam ghi nhận 30 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, 16 trường hợp đã được chữa khỏi và ra viện; 14 trường hợp còn lại đang được cách ly và điều trị y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang kiểm soát dịch tốt và có kịch bản phòng, chống dịch cụ thể.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 phòng, chống COVID-19. Giai đoạn này khó khăn hơn vì dịch bệnh đã lan sang hơn 100 quốc gia. Kể từ ngày 10/3 sẽ thực hiện khai báo y tế toàn dân trên toàn quốc.

Nga Đỗ (t/h)