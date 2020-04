Chủ tịch TP Hà Nội: Chắc chắn không gỡ hết lệnh cách ly xã hội sau 22/4

Kết luận trong phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều tối 20/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung một lần nữa nhấn mạnh tình trạng đang được quan tâm ở Việt Nam cũng như bài học chống dịch ở các nước khác. Tiêu biểu như ở Hokkaido (Nhật Bản), trước đó tháng 1-2 nơi này tiến hành cách ly giống Việt Nam, sau đó ngừng giãn cách xã hội và cho sinh hoạt trở lại, cuối cùng lại phải tiếp tục phong tỏa cách đây 1 tuần.



Không gỡ hết lệnh cách ly xã hội sau 22/4



Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã nêu ví dụ điển hình về bệnh nhân quốc tịch Anh, khi ra viện tại Đà Nẵng thì âm tính, vào TP.HCM dương tính, rồi về đến Anh lại âm tính. Ngoài ra, bệnh nhân 188 điều trị ở Hà Nam khi ra viện thì âm tính, về nhà được 3 ngày thì dương tính, đến khi vào viện được 2 ngày lại âm tính.



Ông Chung nhận định, điều này không có gì lạ bởi trên thế giới cũng xuất hiện nhiều. Đến nay, chưa có thuốc đặc trị tiêu diệt được virus hoàn toàn, các nhà khoa học cũng xác định virus có thể biến thể, vẫn ở trong người và tăng trưởng trở lại.

Do đó, ông Chung cho rằng, tất cả các trường hợp âm tính được ra viện cần được tiếp tục cách ly thêm 14 ngày, nếu có thể thì nên cách ly hẳn 30 ngày cho an toàn. Đối với những trường hợp từ nước ngoài về, khi rời khỏi trung tâm cách ly tập trung cũng nên áp dụng như vậy.



Ông Chung cũng bổ sung, Hà Nội và TP.HCM là những địa bàn "nóng" nhất, là ổ dịch lớn nhất cả nước. Bởi vậy, nếu đến ngày 22/4 không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào, thành phố sẽ có chỉ thị mới, có thể hạ mức nguy cơ nhưng chắc chắn không gỡ hết lệnh cách ly xã hội, đặc biệt với nơi công cộng hay nơi có nguy cơ cao như Mê Linh, Thường Tín.



Chủ tịch Hà Nội khẳng định, tất cả mọi người không nên chủ quan, bởi việc ủ bệnh và lây nhiễm có thể kéo dài hơn 30 ngày.



Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND TP đang giao Văn phòng và Sở Y tế soạn thảo, lấy ý kiến của Thường trực và Thường vụ Thành ủy để ra chỉ thị hoặc kế hoạch thực hiện chỉ thị mới của Thủ tướng.



Những cửa hàng không thiết yếu mở cửa cần phải xử lý nghiêm



Theo ông Chung, việc sinh hoạt chưa thể quay lại bình thường như trước kia. Người dân vẫn cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn nơi công cộng, không tụ tập đông người, hạn chế sinh hoạt tôn giáo.

Các trường hợp bán hàng trở lại mà không thuộc nhóm hàng thiết yếu là phải phạt.

Ông cũng lưu ý: “Dứt khoát các trường hợp bán hàng trở lại mà không thuộc nhóm hàng thiết yếu là phải phạt. Những người ra đường không đeo khẩu trang thì phải tiếp tục phạt để thực hiện nghiêm túc”. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng và thành phố; tăng cường kiểm tra đối với các cửa hàng ăn uống, massage, karaoke; khuyến cáo người dân không đi tập thể dục



Ông Chung cũng đồng ý với đề xuất của các đơn vị, giao cho Sở Y tế và phòng y tế các quận huyện tiếp tục test nhanh tại chợ đầu mối Minh Khai và Phùng Khoang. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Nội cũng cảnh báo, không có ca nào dương tính không có nghĩa là đã có miễn dịch cộng đồng. Chỉ khi có 60-70% dân số trở lên có kháng thể trong cơ thể thì miễn dịch cộng đồng tốt, mới phòng ngừa được dịch.



Đặc biệt, ông cũng cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm virus khi người dân đi tập thể dục nơi công cộng và nhấn mạnh: "Thực hiện giãn cách xã hội mọi người ở trong nhà cũng bí bách nhưng chúng ta cần khắc phục vì chính mình và xã hội".

