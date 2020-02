Chủ tịch TP HCM đề xuất thành lập khu cách ly quốc gia

Chiều ngày 29/2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp khẩn. Trong buổi họp này, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã đề xuất Việt Nam cần thành lập một khu cách ly quốc gia

Chủ tịch TP Hồ Chí Minh cho rằng, điều này cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh diến biến phức tạp và sức thu dung bệnh nhân mỗi địa phương có hạn. Ông Phong đề xuất: “Các tỉnh, thành sẵn sàng chung sức vì Sức Khỏe cộng đồng nhưng khả năng tiếp nhận của từng nơi có hạn. Bộ Y tế cần kiến nghị với Chính phủ về việc thành lập khu cách ly của quốc gia".

Trong buổi họp chiều nay, ông Phong cho biết, TP Hồ Chí Minh hiện có thể tiếp nhận cao nhất là 1.000 người bệnh. Nên ông Phong cũng đề nghị sở, ngành tính toán việc mở rộng khả năng tiếp nhận người bệnh, người nghi nhiễm bệnh trên địa bàn.

Trong thời gian tới, TP HCM có thể tiếp nhận hàng nghìn người trở về từ vùng dịch. Trong trường hợp kỳ nghỉ kéo dài, TP HCM sẽ làm việc với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh để mượn ký túc xá hơn 40.000 chỗ để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – ông Huỳnh Thành Đạt khẳng định, sẵn sàng để thành phố sử dụng ký túc xá của trường trong trường hợp sinh viên nghỉ dài. Trường cũng thông báo tới các sinh viên quốc tế hoãn lịch quay lại trường để học tập.

Cũng trong buổi họp, ban chỉ đạo thông tin, từ ngày 23 0 27/2, Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã đón 5.674 người từ vùng dịch Hàn Quốc trở về. Riêng ngày 28/2, TP Hồ Chí Minh đã có 13 chuyến bay từ Hàn Quốc trở về với hơn 1.200 khách. Từ ngày 29/2 số lượng chuyến bay từ Hàn Quốc về sẽ giảm xuống 10 chuyến/ngày với lưu lượng hơn 1.000 khách.

Đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch cho biết, TP Hồ Chí Minh áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng dịch. Từ ngày 29/2 cũng thực hiện giám sát các hành khách từ Iran và Italya.

Diễn biến dịch COVID-19 ngoài lãnh thổ Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 29/2, tại Hàn Quốc đã ghi nhnaj thêm 219 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.150 và số ca tử vong là 17.

Còn tại Iran, chỉ trong khoảng 1 tuần sau khi nhà chức trách nước này xác nhận ca nhiễm virus corona chủng mới. Số người nhiễm bệnh nhanh chóng tăng lên 388 trong đó có 34 người tử vong.

Điều đáng nói, quan chức nước này lần lượt nhiễm bệnh. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran đã nhiễm bệnh. Đến ngày 28/2, Phó tổng thống nước này nhiễm COVID-19.

Iran cùng nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Thế nhưng số lượng người nhiễm đang tăng chóng mặt. Tình hình dịch bệnh khiến cả thế giới vô cùng lo ngại.

