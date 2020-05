Chủ tịch UBND tỉnh kiêm luôn chức hiệu trưởng: Trái với Luật giáo dục đại học

Theo Tuổi Trẻ Online, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu ngày 18/5 đã ký quyết định về việc công nhận Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng là hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long.

Theo Công Thương, ông Thắng sinh năm 1973, nguyên quán Từ Liêm (Hà Nội). Năm 1995, ông Thắng tốt nghiệp hệ cao đẳng, Học viện Ngân hàng. Sau đó, ông có bằng cử nhân Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Đại học Kế toán - Tài chính (chuyên ngành Tài chính - Tín dụng).

Ông là tiến sĩ kinh tế ngành tài chính lưu thông tiền tệ, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước khi ông Thắng giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long thì người tiền nhiệm là bà Vũ Thị Thu Thủy - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Đại học Hạ Long được thành lập ngày 13/4/2014 theo quyết định số 1869/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.



Tuổi Trẻ Online dẫn lại lời ông Đặng Huy Hậu - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc UBND tỉnh có quyết định công nhận ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm thêm chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long (trường trực thuộc tỉnh) là đúng quy định.

Bên cạnh đó, ông Hậu cũng cho rằng việc chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm thêm chức vụ hiệu trưởng không ảnh hưởng đến công tác điều hành khác tại tỉnh cũng như nhà trường. Nguyên nhân bởi, phó hiệu trưởng trường sẽ được phân công phụ trách, quản lý và điều hành trường trực tiếp.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại có ý kiến hoàn toàn ngược lại. Theo TS Lê Viết Khuyến - Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam, việc chủ tịch UBND tỉnh hay hiệu trưởng đều đòi hỏi phải làm toàn thời gian nên 1 cá nhân không thể kiêm nổi. Bên cạnh đó, ông Thắng là chủ tịch UBND tỉnh có quyền ra quyết định công nhận hiệu trưởng, giờ lại kiêm luôn chức hiệu trưởng thì việc hội đồng trường miễn nhiệm hiệu trưởng sẽ làm thế nào.

Cùng ý kiến, TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT), khẳng định việc để chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng là trái với điều 20 của Luật giáo dục đại học 2018.

