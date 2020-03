Chủ tịch UBND TP Hà Nội: 20 ca dương tính còn ngoài cộng đồng là dự đoán khoa học

Sáng nay 26/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dẫn đầu đoàn công tác số 2 của Thường vụ Thành ủy Hà Nội, kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) trên địa bàn quận Cầu Giấy và Tây Hồ.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung đã giải thích lại về thông tin đang được nhiều người dân quan tâm về việc có thể có 20 ca dương tính chưa được phát hiện trên địa bàn. Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, thông tin này là dự báo trên cơ sở khoa học, không phải thành phố đang có 20 ca dương tính ở ngoài cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp sáng 26/3.

Từ trường hợp mới phát hiện công dân Đan Mạch dương tính với COVID-19 ngày 24/3 trong khi người này đã đến Hà Nội từ hôm 8/3 - thời điểm chưa có yêu cầu người đến từ châu Âu phải cách ly, con số này hoàn toàn có thể xảy ra.

Chính phủ yêu cầu cách ly công dân đến từ châu Âu từ 0h ngày 14/3 và rà soát những người đến trong khoảng thời gian 14 ngày trước ngày 14/3. Từ đó, Hà Nội phát hiện 1 công dân Pháp ở 36 Hoàng Cầu đến Hà Nội từ ngày 11/3 và 1 công dân Mỹ đến Hà Nội ngày 13/3 nhiễm COVID-19.

Đến 0h ngày 21/3, Việt Nam dừng nhập cảnh từ nước ngoài. Sau đó, Hà Nội đã tiếp tục rà soát lại công dân nước ngoài đến Hà Nội trước các thời điểm bị cấm nhập cảnh. Đến trưa ngày 25/3, thành phố đã phát hiện 3.082 người nhập cảnh; lấy 1.600 mẫu, đã xét nghiệm 938 mẫu và phát hiện 4 trường hợp dương tính.

"Tỷ lệ bình thường trên thế giới với 938 trường hợp lấy mẫu có 4 ca dương tính với COVID-19, vậy còn 2.200 mẫu thì sẽ có thể có 8 ca dương tính. Với tỷ lệ lây nhiễm trung bình trên thế giới, con số 20 ca dương tính là cảnh báo về dịch tễ học", ông Nguyễn Đức Chung phân tích.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn manh, đưa ra con số này để mọi người thấy được nguy cơ tiềm tàng của việc lây nhiễm chủng mới virus corona, từ đó thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ như dừng tất cả các hoạt động không thiết yếu, tự cách ly, ăn ở tại nhà, không ra ngoài để tránh nguồn lây nhiễm trong cộng đồng: "Đây là con số dự báo trên xác suất khoa học, không phải con số vu vơ... Với 2.200 trường hợp người đến Hà Nội đang chờ kết quả xét nghiệm, nếu không có ai dương tính với COVID-19 là điều ai cũng mong muốn".

Hà Nội tạm đóng cửa các quán cà phê, nhà hàng, phòng tập gym để tránh lây lan COVID-19

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 14h chiều 26/3, Việt Nam xác nhận 148 trường hợp nhiễm virus corona. Trong đó, Hà Nội có 48 ca nhiễm. Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Hà Nội đã yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, đều phải đóng cửa đến hết ngày 5/4. Hà Nội chỉ để20% các phương tiện vận tải công cộng hoạt động, chủ yếu phục vụ công chức, viên chức đi làm.

"Tất cả mọi người nên ở nhà, trừ việc ra ngoài mua lương thực thực phẩm. Tất cả quán cà phê, quán bar, nhà hàng, tập gym phải dừng toàn bộ", Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu trong cuộc họp chiều 25/3.

