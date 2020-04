Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Công bố ca bệnh mới muộn sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng dịch

Đáng chú ý, tại cuộc họp sáng nay có sự tham dự PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Tổ công tác đặc biệt về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tăng cường cho ổ dịch Hạ Lôi.

Quang cảnh cuộc họp tại trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh: Hà Nội Mới

Nói về sự mâu thuẫn trong thông tin sáng nay, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội có 117 ca dương tính với COVID-19 trong khi số liệu của Bộ Y tế công bố chỉ là 112 ca.

"Như ca bệnh Bộ Y tế công bố chiều 12/4 thì Hà Nội đã thông báo từ chiều 11/4. Đáng lẽ, trong sáng 12/4, Bộ cần công bố luôn nhưng lại để đến buổi chiều. Nhân dân không thấy thông tin, rồi báo chí đưa tin sáng không có ca bệnh... Như vậy sẽ dẫn đến chủ quan, không thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng", ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi họp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, không có chuyện Hà Nội "tranh việc" công bố thông tin về các ca bệnh COVID-19. Ở giai đoạn 1 của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế chỉ cho phép CDC Hà Nội xét nghiệm loại trừ, nhưng đến giai đoạn 2 đã cho phép xét nghiệm khẳng định. Hà Nội đã đề xuất là khi xét nghiệm khẳng định rồi thì cần cập nhật và công bố luôn bởi độ trễ của thông tin sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng dịch.

Theo ông Chung, những vấn đề không phù hợp giữa khoa học dịch tễ và thực tiễn thì cần mạnh dạn sửa ngay: "Chúng tôi là những người trực tiếp làm nên chung chung là khó làm", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4 đến hết 5/5