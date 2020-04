Chủ tọa không đồng ý yêu cầu xin hoãn tòa vì lý do sức khỏe của bị cáo Nguyễn Bắc Son

Do diễn biến dịch bệnh nên tòa đã bố trí ghế ngồi theo đúng khoảng cách quy định. Bên cạnh đó, những người vào phòng xử phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt.

Trong phần làm thủ tục, bị cáo Nguyễn Bắc Son nói đã có đơn xin hõa tòa hôm nay vì lý do sức khỏe. Chủ tọa Nguyễn Văn Sơn cho biết, đã nhận được đơn của các bị cáo, các đề nghị của luật sư, trong đó có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do Sức Khỏe của bị cáo Son và đơn xin hoãn tòa của luật sư Trần Hoàng Anh (luật sư duy nhất bào chữa cho bị cáo Son).

Ông Nguyễn Bắc Son tại phiên xử sáng nay

Song phiên phúc thẩm đã từng hoãn 1 lần do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vì thế chủ tọa không đồng ý hoãn toàn thêm lần nữa. Chủ tọa cho biết, sẽ xem xét, cho bị cáo ngồi trình bày vì lý do sức khỏe.

"Đây là phiên tòa triệu tập tới lần thứ 2, các bị cáo đều chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo… nên thời gian diễn ra phiên tòa sẽ nhanh gọn", chủ tọa Nguyễn Văn Sơn nói.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Bắc Son tổng hình phạt chung thân; Trương Minh Tuấn (nguyên Bộ trưởng TT-TT) tổng hình phạt 14 năm tù; Phạm Đình Trọng 5 năm tù và Phạm Nhật Vũ (nguyên chủ tịch HĐQT AVG) 3 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên án từ 2 năm đến 23 năm tù.

Tòa sơ thẩm tuyên ông Nguyễn Bắc Son mức án chung thân