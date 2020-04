Tranh cãi xung quanh vụ chủ trọ giữ 50 triệu đồng tiền cọc, đuổi khách giữa mùa dịch gây bức xúc MXH

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh và thông tin về việc một bà chủ nhà trọ ở quận 2, TP.HCM đòi giữ số tiền cọc 50 triệu đồng và đuổi người thuê nhà đi vì chậm đóng tiền nhà.

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, khách thuê nhà là một cô gái ký hợp đồng thuê trong 2 năm, tiền cọc là 50 triệu đồng, tiền thuê là 22 triệu đồng/tháng. Cô gái thuê căn nhà vừa để làm chỗ ở, vừa cho thuê lại.

Tuy nhiên, khi ở được 14 tháng thì khách thuê của cô gái trả phòng về quê hết do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona ( COVID-19 ) diễn biến phức tạp. Không đủ tiền đóng, cô gái xin chủ nhà cho trả nhà trước thời hạn và gỡ lại một chút tiền đặt cọc nhưng chủ nhà không đồng ý. Đáng nói, chỉ chậm thanh toán tiền nhà 7 ngày, tới ngày thứ 8, cô gái đã bị chủ nhà đuổi đi.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội , cô gái nghẹn ngào mong được chủ nhà chia sẻ khó khăn. Một đồng chí công an cũng nhẹ nhàng thuyết phục chủ nhà thay đổi quyết định những người này vẫn lớn tiếng đuổi cô gái ra khỏi nhà mà giữ tất cả số tiền cọc.

Ngay khi được đăng tải, sự việc trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số các bình luận đều bày tỏ sự bức xúc với chủ nhà vì đuổi khách ra khỏi nhà khi chỉ chậm có 7 ngày, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

"Ở khu công nghiệp Bình Dương, dịch bệnh chủ nhà còn miễn hai tháng tiền thuê nhà cho người thuê và còn cho thêm một yến gạo. Vậy mà sao mẹ con bà chủ này ghê gớm thế. Sống phải có tâm chứ", tài khoản H.P. chia sẻ.

"Trễ tiền 8 ngày mà đơn phương thanh lý hợp đồng rồi lấy luôn tiền đặt cọc là thấy không ra gì rồi"; "Về luật thì bà chủ đúng thật. Nhưng sống không có tình người như vậy trời. Thừa nước đục thả câu"... một số người lên tiếng bình luận.

Thậm chí, một số cư dân mạng còn kêu gọi tẩy chay chủ nhà trọ trên và khuyên cô gái nên làm đơn kiện.

"Tẩy chay luôn chủ nhà trọ này thôi. Chẳng ai thuê nữa cho bà chủ trọ sáng mắt luôn. Đúng là không có tình người gì cả!", tài khoản A.T. bình luận.

Tuy nhiên, cũng có một số người lên tiếng bảo vệ người chủ nhà, cho rằng cư dân mạng đã quá vội vàng kết luận và bị tình cảm chi phối quá:



"Nếu bà chủ này vay thêm tiền ngân hàng để mua nhà cho thuê chờ lên giá bán thì vụ này bà thiệt hại tiền tỷ, cô đi thuê cũng "Nếu bà chủ này vay thêm tiền ngân hàng để mua nhà cho thuê chờ lên giá bán thì vụ này bà thiệt hại tiền tỷ, cô đi thuê cũng kinh doanh cho thuê lại rủi ro thì phải chấp nhận thôi. Dưới góc độ kinh tế chuyện này hết sức bình thường"; "Về lý chủ nhà không sai, về tình chủ nhà hơi ít. Cô bé thuê nhà để làm ăn thì phải hiểu là có rủi ro, và rủi ro thì mình phải tự gánh chịu cũng như việc nếu làm ăn tốt chắc cũng không trả thêm cho chủ nhà tiền thuê nhà..."

Hiện sự việc vẫn thu hút nhiều sự quan tâm, tranh cãi của cư dân mạng.

