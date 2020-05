Những cây thuốc Nam nổi tiếng điều trị buồng trứng đa nang

Buồng trứng đa nang có nguy hiểm không?

Buồng trứng đa nang (viết tắt PCOS) là hội chứng gây ra do rối loạn nội tiết (mất cân bằng hormone) xảy ra ở những phụ nữ có nồng độ androgen (hormone nam giới) cao. Chất này tác động trực tiếp tới quá trình hoạt động nội tiết trong cơ thể nữ giới, làm gián đoạn sự phát triển của nang noãn.





Do đó, buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ từ 6-10 mm, dễ quan sát thấy khi siêu âm buồng trứng. Các nang này có lớp bỏ bao quanh dày, nên nang không phát triển, trưởng thành và phóng noãn (rụng trứng) được. Đồng nghĩa, khả năng thụ thai không thể xảy ra, khiến chị em đối mặt với nguy cơ vô sinh rất cao.

Thông thường, đa nang buồng trứng sẽ làm giảm khả năng thụ thai

Trên thực tế, phụ nữ bị đa nang buồng trứng ngoài dẫn tới nguy cơ vô sinh sẽ phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm khác như cao huyết áp, bệnh tim mạch và đột quỵ, tiểu đường, rối loạn ngưng thở khi ngủ , ung thư nội mạc tử cung, lo âu hay trầm cảm…

Để phòng ngừa và điều trị buồng trứng đa nang, hiện nay có rất nhiều cách.Tuy nhiên, phần lớn chị em sử dụng điều trị bằng thuốc nam. Bởi mong muốn có thể điều trị bằng phương pháp lành tính, an toàn và ít gây tác dụng phụ nhất. Bởi các bài thuốc nam sử dụng thành phần chính là các loại thảo dược, phổ biến ở trong nước.

Cây thuốc Nam chữa đa nang buồng trứng

Thực tế, do có nguồn gốc tự nhiên nên hiệu quả sử dụng thuốc nam cũng khác nhau ở mỗi người. Bởi điều này còn phụ thuộc vào cơ địa, số lượng và kích thước của các nang. Thông thường, nếu sử dụng các bài thuốc nam khi nang buồng trứng còn nhỏ thì khả năng thành công sẽ cao hơn.

Một số bài thuốc nam phổ biến chữa đa nang buồng trứng như:

Bài thuốc từ cây trinh nữ hoàng cung

Theo nghiên cứu, cây trinh nữ hoàng cung có đến 32 loại alkaloid. Trong đó, có một số alkaloid có khả năng ức chế sự phát triển của các nang trong buồng trứng. Đồng thời, nó còn có tác dụng kháng khuẩn, ngăn ngừa viêm nhiễm ở cơ quan sinh sản. Ngoài việc nấu nước lá cây trinh nữ hoàng cung uống hàng ngày, bài thuốc nam kết hợp lá cây này với một số vị thuốc khác để tăng công hiệu trị bệnh.

Bài thuốc nam chữa đa nang buồng trứng từ cây trinh nữ hoàng cung

Nguyên liệu gồm có 2 lá trinh nữ hoàng cung tươi hoặc khô; 2g củ nghệ đen (nga truật) và 50g lá đu đủ dạng khô. Các vị thuốc rửa sạch, cho vào ấm đun sôi cùng 3 chén nước, vặn nhỏ lửa và sắc cho đến khi cạn còn 1 chén thì dừng lại. Gạn lấy nước sắc chia làm 3 lần uống trong ngày. Một liệu trình liên tục, kéo dài từ 20 – 25 ngày, sau đó nghỉ 10 ngày và đi tái khám để theo dõi sự thay đổi của các khối nang.

Bài thuốc Nam từ cây hoàng kỳ

Hoàng kỳ (hay còn gọi là đố phụ, kỵ thảo) thuộc nhà họ đậu, không chỉ giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể còn hỗ trợ điều trị đa nang buồng trứng hiệu quả. Sử dụng hoàng kỳ có thể giúp chống lại tình trạng rối loạn nội tiết tố - nguyên nhân phổ biến gây đa nang buồng trứng. Từ đó làm cho các nang tiêu biến dần.

Bài thuốc nam điều trị đa nang buồng trứng gồm có 12g mỗi vị hoàng kỳ, khương hoàng (nghệ), liêu sâm, sơn khương, bạch thược, xuyên quy, kỷ tử, địa hoàng thán, tư liêng; 4g mỗi vị quế bì, quốc lão (cam thảo) và 3 quả táo. Cho tất cả nguyên liệu vào ấm sắc cùng 500ml nước, đun đến khi còn một nửa. Chia thuốc thành 3 phần bằng nhau uống trong ngày.

Bài thuốc Nam chữa đa nang buồng trứng từ cây bồ công anh





Theo nghiên cứu, cây bồ công anh có thể giúp ức chế sự phát triển của các khối u nang trong buồng trứng bằng cách điều tiết hoạt động sản xuất hormone trong cơ thể, ngăn ngừa tình trạng dư thừa hormone khiến nang có cơ hội phát triển.

Hoạt chất có trong cây bồ công anh giúp ức chế sự phát triển của nang

Chỉ cần 1 nắm to lá bồ công tươi, nếu dùng dạng khô thì giảm liều xuống còn ½. Cho vào ấm đun sôi kỹ với 3 bát nước, gạn uống thay trà vài lần trong ngày.

Bài thuốc Nam từ cây ngải cứu

Trong y học cổ truyền , ngải cứu là loại thảo dược có tác dụng điều hòa kinh nguyệt , thông kinh, giảm đau bụng trong kỳ kinh… Đặc biệt, cây ngải cứu được kết hợp cùng các loại thảo dược khác để làm giảm kích thước của các khối nang trong buồng trứng.

Nguyên liệu gồm có 10g mỗi vị lá ngải cứu tươi, cốc hương; 10g mỗi vị xích thược, bách chiểu và quy vỹ; 20g xuyên sơn giáp. Cho các vị thuốc trên vào một cái túi vải có kích thước 21*15 mm. Đặt túi lên trên bụng dưới, sau đó để một túi nước nóng chườm ở phía trên. Áp dụng cách này mỗi lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, kéo dài 20 phút. Một liệu trình kéo dài khoảng 30 ngày.

Thụ thai dù đa nang buồng trứng.

