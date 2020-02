Chưa chốt phương án cách ly đoàn khách Hàn Quốc, dự kiến bố trí máy bay đưa về nước

Sáng nay 25/2, tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phó GĐ Sở Y tế Đà Nẵng , ông Nguyễn Tiên Hồng thông tin trong chuyến bay ngày 24/2 từ TP. Daegu, Hàn Quốc tới Đà Nẵng có 58 khách người Việt, 20 người Hàn Quốc và 2 hành khách Thái Lan. Tại thời điểm hạ cánh, các vị khách không có biểu hiện ho, sốt hay các dấu hiệu khác nghi nhiễm virus corona nhưng do họ đến từ vùng dịch nên thuộc diện phải cách ly 14 ngày để theo dõi.

Ngay sau đó, Đà Nẵng đã có kế hoạch tiếp nhận cách ly toàn bộ số hành khách nói trên, phân nhóm ngay từ chân cầu thang máy bay. Dự kiến theo kế hoạch, đoàn khách Hàn Quốc và 2 du khách Thái Lan sẽ được cách ly tại Bệnh viện Phổi còn lại sẽ được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, huyện Hòa Vang theo quy trình.

Tuy nhiên, như Báo Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin, khi tới bệnh viện, nhiều người trong đoàn đã không hợp tác, nói rằng họ đến Đà Nẵng để du lịch chứ không phải đến để vào khu cách ly. Dù đã được thuyết phục, những vị khách này không chịu cách ly tại bệnh viện mà yêu cầu TP phải bố trí khách sạn cho họ ở và thực hiện cách ly tại đây. Đến tối cùng ngày, sau khi được vận động và trao đổi qua Lãnh sự quán Hàn Quốc thì số khách này đã nhất trí tạm thời ở lại BV Phổi để cách ly. Hiện tại, một số du khách Hàn Quốc vẫn có thái độ vùng vằng, không muốn bị cách ly tại bệnh viện.

Sáng nay, ngày 25/2 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan về việc cách ly các du khách Hàn Quốc. Sau cuộc họp, Giám đóc Sở Y tế Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến cho hay hiện Đà Nẵng đang có phương án bố trí máy bay đưa đoàn khách trên về nước. Nếu đoàn khách có mong muốn sẽ được đưa trở về Hàn Quốc, còn không sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. "Tuy nhiên đó mới chỉ là phương án dự kiến, còn cụ thể chọn phương án nào là do các ngành họp bàn rồi cấp trên quyết định", bà Yến chia sẻ với báo NLĐ.

Được biết, sau cuộc họp sáng nay, lãnh đạo TP. Đà Nẵng vẫn chưa chốt được phương án với đoàn khách trên. Trong chiều nay, UBND TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục cuộc họp với các ban, ngành để quyết định các phương án cách ly đoàn du khách Hàn Quốc nói trên.

Còn đoàn 58 khách Việt Nam cùng trên chuyến bay trở về từ tâm dịch Daegu, Hàn Quốc hiện sức khỏe ổn định. Hiện chỉ có 1 người mang dấu hiệu sốt, đang được cách ly tại Bệnh viện Phổi.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)