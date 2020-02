Các nhà khoa học đang chạy đua tìm kiếm loại thuốc điều trị đặc hiệu cũng như nghiên cứu vắc xin phòng ngừa chủng mới của virus corona (2019-nCoV) đang gây bệnh viêm đường hô hấp cấp có nguồn gốc ở Vũ Hán. Rõ ràng, 2019-nCoV còn quá mới mẻ, các nhà khoa học còn cần nhiều thời gian mới tìm ra loại thuốc điều trị đặc hiệu.

Bên trong một Bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại Vũ Hán

Suốt thời gian qua tại Trung Quốc đã có hơn 1.600 người bệnh được điều trị thành công. Còn tại Việt Nam, đến ngày 10/2 đã có 6 bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn và xuất viện. Vấn đề đặt ra là khi chưa có thuốc đặc hiệu, bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị như thế nào?

Tự chữa bệnh bằng chính hệ miễn dịch



Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hồng Vũ - Tiến sĩ sinh học phân tử trong y học, hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu ung thư quốc gia City of Hope (California, Mỹ) lý giải, việc chưa có thuốc điều trị đặc hiệu virus corona tức là chưa có thuốc để tiêu diệt virus trong cơ thể người bệnh, chứ không phải không có cách nào đẩy lùi virus.



Theo TS Hồng Vũ, hiện nay, các bệnh viện điều trị cho người nhiễm nCoV dựa trên cơ sở điều trị hỗ trợ. Tức là sử dụng thuốc men, thiết bị y tế để hỗ trợ cho người bệnh tăng cường sức đề kháng, tự chữa lành bằng chính hệ miễn dịch của mình.

Một nữ bệnh nhân người Vĩnh Phúc điều trị trong phòng cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW



Cụ thể, sau khi virus xâm nhập và gây bệnh cho cơ thể. Các tế bào miễn dịch của người bệnh sẽ hình thành cơ chế: Nhận biết hình thù virus và tìm cách tiêu diệt chúng một cách hữu hiệu. Do đó, các bệnh nhân nhiễm virus corona đã được điều trị khỏi tức là phục hồi thể trạng, không còn tìm thấy virus trong người.



Mới đây, trong một báo cáo hàng ngày về tình hình dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Maria Van Kerkhove, người phụ trách cao cấp về chuyên môn thuộc chương trình khẩn cấp của WHO cho biết, 82% số ca nhiễm chủng mới của virus corona là nhẹ, 15% là ca nặng, 3% trong tình trạng nguy kịch.

Chỉ khoảng 2% hoặc dưới 2% số ca nhiễm dẫn đến tử vong. Những trường hợp có nguy cơ tử vong cao là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý kèm theo.



Không thể dùng kháng sinh trong điều trị 2019-nCoV



TS Vũ nói thêm, không thể sử dụng kháng sinh trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm 2019-nCoV. Nguyên nhân do kháng sinh là các chất có tác động lên sự hình thành và tổng hợp protein của vi khuẩn. Bản thân virus không được coi là những thực thể sống, chúng không có màng tế bào hay không thể tự tổng hợp protein nên kháng sinh không có tác dụng điều trị các bệnh do virus gây ra.



Khi bị bệnh do virus gây ra nếu tùy tiện dùng kháng có thể vừa không hiệu quả mà còn ảnh hưởng xấu đến vi khuẩn cộng sinh tự nhiên trong cơ thể, ví dụ như lợi khuẩn đường ruột.



Trong quá trình điều trị bệnh do virus, kháng sinh có thể được sử dụng để điều trị các yếu tố khác do vi khuẩn gây ra.

