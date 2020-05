Chữa đau dây thần kinh tọa bằng các phương thuốc Đông y

Chữa đau dây thần kinh tọa theo phương pháp Đông y mang hiệu quả cao, an toàn và tốt cho sức khỏe.

Không chỉ mỗi điều trị đau thần kinh tọa bằng phương pháp y khoa, các phương thuốc có nguồn gốc Đông y cũng có tác dụng chữa bệnh không kém phần hiệu quả, an toàn cao. Trong y học cổ truyền , người ta thường áp dụng những phương thuốc khác nhau để chữa trị đau dây thần kinh tọa do phong hàn, phong hàn thấp tý. Cụ thể như sau:

Đau dây thần kinh tọa do phong hàn

Đối với đau dây thần kinh tọa do lạnh, trúng phong hàn ở kinh lạc: Người bệnh có biểu hiện đau vùng thắt lưng, đau lan xuống mông, mật, sau đùi, cẳng chân, đi lại teo cơ, sợ lạnh, rêu lưỡi trắng, mạch phù.





Các bài thuốc được áp dụng:





Bài 1: Độc hoạt 12g, phòng phong 8g, uy linh tiên 12g, đan sâm 12g, quế chi 8g, tế tân 8g, trần bì 8g, chỉ xác 8g, ngưu tất 12g, xuyên khung 12g. Tất cả đem sắc uống ngày 1 thang.

Chữa đau thần kinh tọa bằng Đông y là phương pháp an toàn, hiệu quả

Bài 2: Rễ lá lốt 12g, thiên niên kiện 12g, cẩu tích 16g, qué chi 8g, Rễ lá lốt 12g, thiên niên kiện 12g, cẩu tích 16g, qué chi 8g, Ngải cứu 8g, chỉ xác 8g, trần bì 8g, ngưu tât 12g, xuyên khung 12g, Sắc uống ngày 1 thang.

Day bấm các huyệt: Đại trường du, trật biên, hoàn khiêu, thừa phù, thừa sơn, giải khê, côn lôn.

Trường hợp đau dây thần kinh tọa do phong hàn thấp tý

Người bệnh có biểu hiện đau thắt lưng cùng, lan xuống chân theo dọc đường đi của dây thần kinh hông to, teo cơ, bệnh kéo dài, dễ tái phát, các triệu chứng kèm theo như kém ăn, ngủ ít, mạch nhu hoãn, trầm nhược. Phép chữa là khu phong, tán hàn, trừ thấp, hoạt huyêt, bổ can thận, nếu teo cơ phải bổ khí huyết. Các bài thuốc được áp dụng là:



Bài 1: Độc hoạt ký sinh thang gia giảm: độc hoạt 12g, tang ksy sinh 12g, phòng phong 8g, tế tân 6g, quế chi 6g, ngưu tất 12g, đỗ trọng 8g, đẳng sâm 12g, phục linh 12g, cam thảo 8g, bạch thược 12g, đương quy 12g, thục dịa 12g, đại táo 12g. Tất cả đem sắc uống ngày 1 thang.



Bài 2: Ý dĩ nhân thang, gồm ý dĩ 16g, khương truật 8g, độc hoạt 8g, hương hoạt 8g, quế chi 8g, gừng 4g, cam thảo 6g, đại táo 12g, đỗ trọng 8g, phụ tử chế 8g. Ngày sắc uống 1 thang.



Bài 3: Thục địa 12g, cẩu tích 12g, tục đoạn 12g, tang ký sinh 16g, ngưu tất 12g, đảng sâm 12g, ý dĩ 12g, bạch truật 12g, hoài sơn 12g, tỳ giải 12g, hà thủ ô 12g. Sắc uống ngày 1 thang.



Bài 4. Bổ thận thang gia giảm: thục địa 12g, đỗ trọng 12g, tang ký sinh 16g, cẩu tích 16g, phòng kỷ 12g, kỷ tử 12g, bổ cốt chỉ 8g, thỏ ty tử 12g, tục đoạn 12g, khương hoạt 8g, độc hoạt 8g, thương truật 8g. Sắc uống ngày 1 thang.



Trên đây là ,một số bài thuốc chữa đau thần kinh tọa bằng phương pháp Đông y. Hi vọng độc giả có những thông tin hữu ích, phục vụ việc chữa bệnh hiệu quả.

