Bất ngờ 10 dược liệu dân gian dễ kiếm 'thổi bay' chứng đau lưng

Đau lưng là bệnh phổ biến xuất hiện ở nhiều lứa tuổi khác nhau, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt, học tập, công việc và chất lượng cuộc sống. Dưới đây là 10 loại dược liệu dân gian có tác dụng chữa đau lưng hữu hiệu bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Ngải cứu: Ngải cứu được chứng minh là có tác dụng chữa đau lưng hiệu quả. Trong ngải cứu chứa các chất như tricosanol, cineol, archly, dehydro matricaria este có khả năng chữa bệnh thấp khớp, đau dây thần kinh, đau lưng…

Ngải cứu có công dụng chữa đau lưng

Cách dùng: Lá ngải cứu đem nhặt, rửa sạch rồi cho lên bếp rang nóng hoặc xào cùng dấm. Tiếp theo trải một lớp lá chuối tươi ra giường/mặt phẳng để nằm, đặt ngải cứu vừa rang/xào lên trên. Người bị đau lưng nằm đặt lưng vào ngải cứu hoặc nằm sấp rồi đắp phần lá ngải cứu nóng trên thắt lưng.

Lưu ý không lạm dụng sử dụng ngải cứu để chữa đau lưng trong thời gian dài, triền miên. Thêm vào đó, những người bị cao huyết áp, nhiệt âm hư, phụ nữ mang thai không nên áp dụng phương pháp này.

Gừng tươi: Theo Đông Y, gừng là loại thảo dược có tác dụng hoạt huyết, làm ấm thận, ích khí. Còn theo y học hiện đại, gừng cũng được chứng minh là có chất cay giúp chống lại quá trình oxy hóa, giảm đau nhanh chóng, gây tê và đặc biệt chữa đau lưng rất tốt.

Gừng tươi giúp giảm đau, hoạt huyết, ích khí

Cách dùng: Chuẩn bị 20 gam gừng sống, 15 gam hành củ giã nát cùng 30 gam bột mì. Cho tất cả các nguyên liệu này vào chảo rang nóng lên rồi đắp vào lưng. Cố định lại bằng băng vải. Dùng hàng ngày và thay thuốc 1 lần/ngày.

Lá bông sứ: Trong Đông y, lá bông sứ (tên khác là cây Champa, cây đại) có tác dụng tiêu viêm, hành huyết, giảm đau, có thể dùng để chữa đau lưng.

Cách dùng: Lấy một lượng vừa đủ lá bông sứ đem giã nhuyễn rồi trộn với chút muối tinh. Sau đó đắp hỗn hợp này xung quanh vùng thắt lưng. Dùng lá bông sứ lành đã hơ qua lửa để giữ chặt phần lá đã giã nhỏ rồi lấy băng vải cuốn dính vào lưng. Áp dụng bài thuốc này trong 2-3 ngày sẽ hết được bệnh đau lưng do tuổi già.

Cây đinh lăng: Rễ cây đinh lăng có tính mát, ngọt, hơi đắng có tác dụng bổ khí huyết, thông huyết mạch. Nhiều người dùng rễ, cành, thân của cây đinh lăng để chữa mỏi gối, đau lưng, tê khớp cho hiệu quả tốt.

Cách dùng: Lấy khoảng 20 – 30 gam đinh lăng đem sắc lấy nước, uống 3 lần/ngày. Nếu thích có thể dùng kết hợp với cam thảo, rễ cúc tần, cây xấu hổ.

Lưu ý: Nên chọn rễ cây đinh lăng 4 – 5 tuổi trở lên. Phần rễ lớn ở sát thân cây chỉ lấy vỏ ngoài, còn phẫn rễ nhỏ lấy cả. Rễ, cành, thân đinh lăng đem thái nhỏ rồi phơi ở nơi râm mát để giữ được hương vị. Không nên dùng rễ cây đinh lăng quá nhiều sẽ gây say.

Chữa đau lưng bằng các dược liệu dân gian

Ớt cay: Ớt cay cũng là một loại dược liệu trị đau lưng bạn có thể tham khảo. Ớt cay là vị thuốc Nam có công dụng tránh hàn, trị đau. Chất capsicain trong ớt cay giúp kích thích não bộ sản sinh ra endorphin – chất có khả năng giảm đau, gây tê.

Đắp thuốc từ ớt cay là cách chữa đau lưng theo dân gian

Cách dùng: Chuẩn bị 3 lá đu đủ, 15 quả ớt chín, 80 gam rễ cây ớt chỉ thiên. Đem giã nhỏ nguyên liệu rồi ngâm cồn tỷ lệ ½. Dùng bài thuốc này để xoa bóp chữa đau lưng.

Một cách khác là lấy 50 gam lá ớt cay, rửa sạch rồi giã nát, sau đó rang nóng lên rồi cho thêm chút rượu, bọc lại trong túi vải, đắp lên lưng khi thuốc vẫn còn nóng. Mỗi ngày thay thuốc một lần, khi thuốc đã nguội thì rang lại 1-2 lần.

Chuối hột: Theo Theo y học cổ truyền , chuối hột là loại quả có tác dụng lương huyết, giải độc, dùng cho chữa đau lưng, sạn thận, nhức mỏi.

Cách dùng: Lấy 200 – 300g chuối hột thái miếng, đem phơi khô rồi giã vụn. Sau đó ngâm chuối với 1 lít rượu 35 – 40 độ trong thời gian 2 – 3 tuần. Sử dụng trước bữa ăn, mỗi lần 30 – 50 ml.

Lưu ý: Ngâm chuối hột nên dùng rượu nếp hoặc rượu trắng để các hoạt chất trong chuối được chiết xuất, khuếch tán tối đa trong rượu.

Hoa hồi: Hoa hồi có vị ngọt thơm, cay và tính ấm, được sử dụng trong các bài thuốc chữa trừ phong, bệnh về tiêu hóa, nhức xương, giảm đau, chữa đau lưng, bong gân, sai khớp…

Hoa hồi được dùng trong các bài thuốc chữa đau nhức xương

Cách dùng: Đem ngâm 120 gam hoa hồi với nửa lít rượu nếp, ngâm thời gian càng lâu càng tốt. Dùng loại thuốc này xoa bóp chữa đau lưng rất hữu hiệu. Ngoài ra có thể chế bột hoa hồi thành cao dán lưng, giảm đau rất tốt.

Cà gai leo: (tên khác là cà quýnh, cà vạch, cà gai dây) là loại cây mọc leo/bò dài có tính ấm, hơi độc, vị hơi the. Dân gian dùng cà gai leo để tiêu độc, chữa đau lưng, phong thấp, nhức xương, cảm cúm, trừ ho, cầm máu và giảm đau.

Cách dùng: Chuẩn bị 10g dây gấm, 10g cà gai leo, 10g lá lốt, 10g thổ phục linh, 10g kê huyết đằng. Đem sao vàng các nguyên liệu rồi sắc uống mỗi ngày 1 thang. Sử dụng liên tục bài thuốc này với liều 10-30 thang sẽ trị được đau nhức khớp xương, phong thấp, đau lưng.

Cây xấu hổ: Cây xấu hổ hay cây trinh nữ, cây tu thảo cũng là loại thảo dược dùng để chữa đau lưng theo dân gian. Cây xấu hổ tính hàn, có độc và vị ngọt. Dùng cây xấu hổ sẽ giúp an thần, tiêu viêm, giảm đau, thanh nhiệt, điều trị các bệnh về xương khớp, đau nhức.

Cách dùng: Để chữa đau lưng mạn tính, bạn sắc 30g rễ cây xấu hổ, 12g đỗ trọng, 16g thục địa, 12g ngũ vị tử, 20g dây đau xương, 4g cam thảo với nhau lấy nước, uống mỗi ngày 1 thang.

Lá lốt: Theo Y học cổ truyền, Theo Y học cổ truyền, lá lốt có tác dụng giảm đau, chống viêm, kháng khuẩn, chống co thắt cơ trơn. Lá lốt được dùng để điều trị chứng phong thấp, đau lưng, thấp khớp mạn, đau nhức xương.

Cách dùng: Lấy 8-12g lá lốt khô hoặc 20-30g lá lốt tươi sắc lấy nước, uống hằng ngày. Lưu ý không nên uống trong thời gian kéo dài, khoảng 1 tháng mà không thấy đỡ thì nên dừng thuốc để chuyển sang biện pháp khác.

