Chưa hết cách ly toàn xã hội đã xuất hiện nhiều nhóm nhậu tự phát, lơ là phòng dịch

Chiều 17/4, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cho biết từ tuần này một số nơi đã có biểu hiện lơ là phòng dịch. Ông Châu cho biết: "Các quán cà phê bắt đầu có dấu hiệu mọc lại, tụ tập lúc sáng sớm, rồi hình thành nhóm nhậu tự phát ven đường. Bên cạnh đó, tại các khu chợ độ giãn cách bây giờ không còn nữa. Sau 2 tuần bắt đầu kéo lại gần nhau như cũ. Người đi đường thì đeo khẩu trang rất tốt, nhưng người đi bộ, tập thể dục vẫn còn người không chấp hành".

Tại các khu chợ truyền thống, người dân bắt đầu tụ tập, không giữ khoảng cách 2m như quy định. Một số quán cà phê đã mở lại, có nhiều nhóm người ngồi uống cà phê buổi sáng, xuất hiện một số nhóm nhậu tự phát. Người dân ra đường cũng có hiện tượng chủ quan, không đeo khẩu trang.

Từ đó, ông Châu yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, duy trì 62 chốt trạm kiểm soát dịch ở các cửa ngõ tới ngày 22/4 kết thúc cách ly toàn xã hội

Cũng theo Phó Chủ tịch TP.HCM, tại một số tỉnh thành đã xuất hiện nạn đua xe, có người tử vong. " TP.HCM từng là điểm nóng đua xe, có thể tái diễn nếu chủ quan, lơ là. Tôi đề nghị các quận, huyện và Công an cần nắm chắc, giám sát để phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu", ông Châu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cũng đáng giá thành phố là 1 trong 12 tỉnh, thành phố có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do đó không được lơ là. Ông Lê Thanh Liêm đặt vấn đề: "Chỉ thị 16 khả năng sẽ thực hiện đến hết tháng 4, các đơn vị phải chủ động xây dựng dần đi. Ví dụ Sở GTVT, xe buýt hoạt động lại thì tiêu chí an toàn sẽ như thế nào? Ban Quản lý an toàn thực phẩm, hiện nay có những ngành nghề hoạt động lại thì sẽ có những giám sát, đánh giá như thế nào?". Do đó, ông Liêm yêu cầu các sở, ban ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xây dựng một Bộ tiêu chí đánh giá an toàn, từ đó áp dụng phòng chống dịch trên địa bàn và chuẩn bị cho các ngành, nghề có thể hoạt động trở lại.

Tính đến 18h ngày 17/4, Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, chữa khỏi cho 198 người. Bộ Y tế cũng cho biết trong ngày hôm nay không ghi nhận ca nhiễm mới nào, là lần đầu tiên kể từ ngày 7/3 không có ca nhiễm mới nào trong suốt 36 giờ.

Chi Nguyễn (t/h)