Chưa hết lo dịch COVID-19, Pakistan 'đau đầu' với nạn châu chấu sa mạc

Hiện tại, Chính phủ Pakistan đang lo lắng khi chưa thể kiểm soát sự bùng phát lây lan của dịch bệnh COVID-19 thì nạn châu chấu sa mạc đang gần tới. Mới đây, Chủ tịch đảng Nhân dân Pakistan (PPP) Bilawal Bhutto-Zardari đã phát tuyên bố về mối đe dọa của dịch châu chấu sa mạc. Trước đó, Bộ trưởng An ninh lương thức Pakistan Syed Fakhr Imam cho biết cơ quan này đang phối hợp với Cục Bảo vệ cây trồng để giải quyết nguy cơ từ loại châu chấu sa mạc. Đồng thời, chính phủ Pakistan sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế để theo dõi sự sinh sôi và di chuyển của loại côn trùng gây hại này.

Kể từ năm 2019, mối lo về nạn dịch châu chấu sa mạc bùng phát đã xuất hiện, tuy nhiên khi đó chính phủ nước này lại để cho các địa phương tự đối phó. Bộ An ninh Lương thực Pakistan chia sẻ, dịch châu chấu đã xuất hiện ở tỉnh Sindh và một số địa phương khác. Theo dự báo, đợt di cư của châu chấu sa mạc sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5, lan ra từ tỉnh Balochistan và nước láng giềng Iran.

Trước mắt, để ngăn chặn sự bùng phát của nạn dịch này, cơ quan Bảo vệ cây trồng liên bang sẽ huy động 3 đội phòng dịch và 2 máy bay để đối phó với châu chấu tại khu vực Sukkur. Dự kiến, châu chấu sa mạc sẽ đi qua các khu vực canh tác, trồng trọt lúa mỳ, ngô, bông ở các tỉnh Sindh và Punjab.

Vào ngày 26/1/2020, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các nước Đông Phi phải hành động ngay lập tức trước đại dịch châu chấu, cào cào đang tàn phá mùa màng khiến người dân khốn khổ. Đây được coi là nạn châu chấu, cào cào tồi tệ nhất mà Kenya từng phải trải qua trong 70 năm qua. Hàng trăm, hàng triệu con côn trùng tràn vào đất nước này từ các nước lân cận là Somalia và Ethiopia, hai quốc gia cũng đang gặp khốn khổ vì nạn châu chấu. Mỗi đàn châu chấu bay qua bầu trời có kích cỡ lên tới 1,3km2 - trong đó có chứa tới 150 triệu con. Chỉ một đàn châu chấu nhỏ cũng có thể ăn sạch một lượng lượng thực đủ cho gần 40000 người/ ngày.

Những đàn châu chấu sa mạc sẽ đi từ châu Phi tới Syria, Saudi Arabia rồi tới Iran và Pakistan, tấn công cả bang Rajasthan của Ấn Độ và một phần lãnh thổ Afghanistan tùy thuộc vào hướng gió và tình hình thời tiết.

Chi Nguyễn (t/h)