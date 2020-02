Chưa hết nỗi lo dịch nCOV, Nghệ An lại đối mặt nguy cơ lây lan dịch cúm A H5N6 trên gia cầm

Ngày 7/2, UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, một ổ dịch cúm A/H5N6 xảy ra trên đàn gia cầm tại xã Quỳnh Hồng.

Theo thông tin từ UBND huyện Quỳnh Lưu, một ổ dịch cúm A/H5N6 xảy ra trên đàn gia cầm tại xã Quỳnh Hồng. Trong ngày hôm nay 7/2, chính quyền xã Quỳnh Hồng và cơ quan thú y đã tiến hành tiêu hủy 160 con ngan, gà của 2 gia đình bà Hồ Thị Tình và ông Hồ Hữu Thắng, ở xóm Hồng Phú, thuộc xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nỗi lo sợ dịch cúm A/H5N6 trên gia cầm (Ảnh: Báo Nghệ An)

Được biết, trước đó chiều ngày 6/2, cơ quan Chăn nuôi và Thú y huyện Quỳnh Lưu đã có kết quả mẫu xét nghiệm dương tính với dịch cúm A/H5N6 tại đàn gia cầm của 2 gia đình nói trên.

Theo Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồng, ông cho biết, ngay sau khi xảy ra ổ dịch cúm A/H5N6 trên địa bàn, cùng ngày hôm nay, xã triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin H5N6 trên toàn bộ số gia cầm, thủy cầm hiện có. Đồng thời, xã cũng tiến hành mua hóa chất, vôi bột phục vụ công tác tiêu độc khử trùng.

Dịch cúm A/H5N6 được phát hiện trên địa bàn xã Quỳnh Hồng

Số liệu thống kê, trên địa bàn xã Quỳnh Hồng có 8.910 con gia cầm, thủy cầm. Hiện nay, để đảm nảo công tác tiêm phòng vắc xin nhằm phòng dịch cúm A/H5N6, xã đã lập tờ trình đề nghị huyện cung ứng vắc xin để triển khai tiêm phòng sớm.

Chính quyền xã đã tiến hành tiêu hủy đàn gia cầm nói trên theo quy trình (Ảnh: Báo Nghệ An)

Trước tình hình này, ngành Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cũng ra khuyến cáo, khi xảy ra ổ dịch, người làm công tác tiêu hủy cần sử dụng các dụng cụ, đồ bảo hộ, kèm theo khẩn trường tiêu độc khử trùng trong khu vực có dịch.

